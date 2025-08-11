Banco escasso e calendário cheio: Dorival tem quadro preocupante com lesões

O técnico Dorival Júnior terá de lidar com um cenário preocupante. Com um banco de reservas enxuto e desfalques importantes de Memphis Depay e André Carrillo, o treinador precisará promover mudanças em meio às disputas do Brasileirão e mata-mata da Copa do Brasil.

Dorival lida com cenário preocupante

Dorival terá que encontrar soluções rápidas para as ausências de Memphis e Carrillo. Memphis Depay, com lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa direita, ficará cerca de um mês em recuperação. André Carrillo, que sofreu lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, passará por cirurgia e pode ficar fora do resto da temporada.

A partir da próxima semana, a sequência do Timão será intensa, com jogos eliminatórios e adversários difíceis. No espaço de duas semanas, a equipe disputará as quartas de final da Copa do Brasil e confrontos com Vasco e Palmeiras no Brasileirão.

Sem os dois jogadores importantes, o técnico pode decidir entre duas opções: dar minutagem aos reservas ou mudar o esquema tático. A situação mais viável, pelo pouco tempo de treino, é abrir espaço para os "encostados" do elenco.

O treinador considera abrir espaço para Romero ou Talles Magno na titularidade ao lado de Yuri Alberto, a fim de preservar o sistema 4-4-2 que já vem sendo usado por ele. No meio-campo, Charles e Breno Bidon são os únicos substitutos para o peruano, contando com as manutenções de Raniele e Martínez no time. A solução temporária ainda não considera a chegada de Vitinho, atacante que está perto de ser anunciado pelo Timão.

Outra possibilidade é apostar no trio de ataque com Talles Magno, Ángel Romero e Yuri Alberto. No esquema 4-3-3, o meio campo pode ter Martínez, Raniele e Rodrigo Garro. No banco, Héctor Hernández e Gui Negão são as alternativas para o time não perder vigor físico na segunda etapa.

No entanto, há possibilidade de uma mudança ainda mais radical, no 4-2-3-1, que permitiria ao técnico usar Breno Bidon e Rodrigo Garro juntos na criação, enquanto Yuri Alberto ficaria mais avançado no ataque.

O Corinthians vai a campo contra o Juventude, na noite de hoje, pela 19ª rodada do Brasileirão. A expectativa é de que Dorival opte por uma equipe mista e sem grandes modificações a princípio.