Atlético Nacional x São Paulo: veja prováveis escalações e mais informações do jogo pela Libertadores

Nesta terça-feira, o São Paulo visita o Atlético Nacional, da Colômbia, no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín (COL), pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. A bola vai rolar a partir das 21h30 (de Brasília).

Para o duelo, o São Paulo chega embalado por cinco vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. O time venceu o Vitória por 2 a 0 no último sábado, resultado que levou a equipe à sétima colocação, com os mesmos 28 pontos do Mirassol, primeiro dentro do G6. Na Libertadores, por sua vez, o Tricolor foi o líder do Grupo D, somando 14 unidades - foram quatro triunfos e dois empates.

A partida contra os baianos marcou também o retorno de Lucas, que não jogava desde maio por lesão no joelho. Apesar da boa fase, a equipe ainda carrega o peso recente da eliminação nas oitavas da Copa do Brasil, situação que exigiu resposta emocional imediata do elenco.

Hernán Crespo não poderá contar, no duelo do meio de semana, com Arboleda (lesão no músculo reto femoral da perna esquerda), Wendell (lesão muscular na coxa esquerda), Oscar (fratura vertebral), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo acompanhada de lesão no menisco).

?? Nossa delegação desembarcou na Colômbia na noite de domingo e a SPFC Play te mostra as imagens da viagem! Missão #GloriaEterna em Medellín! ?? #VamosSãoPaulo ?? ? Gutierre Filmes pic.twitter.com/nAucpl7IMK ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 11, 2025

O Atlético Nacional também vive boa fase. A equipe perdeu apenas uma das últimas nove partidas, somando seis vitórias e dois empates no período, e ocupa a vice-liderança do Campeonato Colombiano, com 11 pontos em seis jogos, atrás apenas do Junior Barranquilla, que soma 13.

Na competição internacional, o time colombiano desembarca para o confronto vindo de uma campanha que lhe rendeu a segunda colocação no Grupo F, acumulando nove pontos ? dois atrás do Internacional, que terminou na liderança. Na fase de grupos, o time de Medellín alternou bons e maus momentos, conquistando três vitórias e sofrendo três derrotas, e agora tenta aprontar longe de seus domínios.

O confronto terá transmissão do Paramount+ (streaming), mas o torcedor pode acompanhar o lance a lance e toda a repercussão aqui, no site da Gazeta Esportiva.

FICHA TÉCNICA



ATLÉTICO NACIONAL X SÃO PAULO

Local: Estádio Atanasio Girardot, em Medellín (COL)



Data: 12 de agosto de 2025, terça-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Gustavo Tejera (URU)



Assistentes: Martin Soppi (URU) e Horacio Ferreiro (URU)



VAR: Leodán González (URU)

ATLÉTICO NACIONAL: Castillo Moreno; Castro, García Valero, Haydar e Salazar; Campuzano, Rivero Almario, Moreno e Bauza; Arce e Batista



Técnico: Javier Marcelo Gandolfi

SÃO PAULO: Rafael, Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric, Marcos Antônio, Alisson (Rodriguinho), Bobadilla e Enzo Diaz; Luciano e André Silva (Ferreira)



Técnico: Hernán Crespo