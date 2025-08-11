Topo

Atlético Nacional x São Paulo: veja onde assistir ao duelo pela Libertadores

11/08/2025 05h00

Nesta terça-feira, em confronto válido pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores, o São Paulo visita o Atlético Nacional no estádio Atanasio Girardot, às 21h30 (de Brasília).

Onde assistir: a partida será transmitida pelo Disney+.

Para o duelo, o São Paulo chega embalado por cinco vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. O time venceu o Vitória por 2 a 0 no último sábado, resultado que levou a equipe à sétima colocação, com os mesmos 28 pontos do Mirassol, primeiro dentro do G6.

A partida contra os baianos marcou também o retorno de Lucas, que não jogava desde maio por lesão no joelho. Apesar da boa fase, a equipe ainda carrega o peso recente da eliminação nas oitavas da Copa do Brasil, situação que exigiu resposta emocional imediata do elenco.

O Atlético Nacional também vive boa fase. A equipe perdeu apenas uma das últimas nove partidas, somando seis vitórias e dois empates no período, e ocupa a vice-liderança do Campeonato Colombiano, com 11 pontos em seis jogos, atrás apenas do Junior Barranquilla, que soma 13.

