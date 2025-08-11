Atlético de Madrid anuncia a contratação do atacante Raspadori, ex-Napoli

De olho no restante da temporada europeia, o Atlético de Madrid anunciou a contratação do atacante Giacomo Raspadori, que estava atuando no Napoli. O jogador italiano de 25 anos assinou com o clube espanhol por cinco temporadas, até junho de 2030.

Raspadori já realizou os seus exames médicos no Centro de Medicina Desportiva de Alto Rendimento Vithas, no Hospital Universitário Arturo Soria de Madrid. De lá, foi para a sede do clube, no estádio Riyadh Air Metropolitano, para conhecer o local e assinar com o Atlético de Madrid.

Bienvenido al Atlético de Madrid, Giacomo Raspadori ?? pic.twitter.com/I1FSxMJuPI ? Atlético de Madrid (@Atleti) August 11, 2025

Carreira de Raspadori

O jogador italiano é considerado muito versátil, podendo atuar em todas as posições de ataque e também atrás dos atacantes. Raspadori começou sua carreira no Sassuolo, em 26 de maio de 2019, em uma partida contra a Atalanta. O atacante disputou 82 partidas por lá, marcando 18 gols e dando nove assistências.

No verão europeu de 2022, Raspadori assinou com o Napoli, com quem conquistou duas vezes a Série A, a segunda na última temporada de 2024/25. Ele disputou 109 partidas pelo time italiano, com 18 gols marcados e dez assistências.

Foto: Divulgação / Atlético de Madrid

Além disso, Raspadori é um jogador da seleção italiana, tendo estreado por seu país aos 21 anos, em 4 de junho de 2021. Ele foi convocado para a Eurocopa de 2021, onde disputou uma partida e conquistou o título. Até o momento, ele disputou 40 partidas com os italianos, marcando nove gols e dando seis assistências.