Arnaldo: VAR no Brasil é covarde, inimigo do gol e amigo do pênalti

O VAR no Brasil é utilizado pelos árbitros de futebol para anular gols legais e marcar "penalidades mínimas", analisou o colunista Arnaldo Ribeiro no Posse de Bola.

A arbitragem brasileira é a mesma desde que esse maldito VAR veio ao país. A arbitragem brasileira já trocou o comando três vezes e é inimiga do gol -- ela fica procurando coisas para anular gol -- e é amiga do pênalti. Essa é a arbitragem brasileira.

Arnaldo Ribeiro

Para o colunista, a ferramenta é utilizada de maneira covarde pelos árbitros de vídeo, que trabalham numa cabine da CBF, longe dos estádios onde acontecem as partidas.

O VAR é covarde desde que chegou. Os caras que comandam o VAR são vários, tem um comandante do VAR e vários assistentes, e são covardes porque não aparecem. Você mal sabe o nome do cara.

Então, segunda de manhã, se o cara tiver em São Paulo, ele está tomando um cafezinho tranquilamente na padaria. O árbitro não. O árbitro está com a cara dele ali, está no estádio, com um monte de gente falando no ouvido. O VAR brasileiro é covarde: não tem cara.

Arnaldo Ribeiro

O trabalho dos árbitros de vídeo voltou a ser tema de discussão na 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em dois jogos envolvendo times que brigam pela ponta, o VAR foi utilizado para marcar um pênalti polêmico para o Palmeiras contra o Ceará e anular um gol do Cruzeiro contra o Santos por falta na origem da jogada. O Verdão venceu o Vozão de virada, e Peixe virou sobre a Raposa.

É uma indústria falida, não em termos financeiros, mas em termos morais e de repertório — não tem tanto cara preparado para operar o VAR e dar palpite. E é um monte de palpiteiro no jogo.

Então, quando o VAR intervém numa situação pra dar um pênalti ou como no lance entre Cruzeiro e Santos, ele precisa ter muita convicção.

Arnaldo Ribeiro

