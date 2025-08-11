Apresentado, goleiro Neto comenta disputa com John no Botafogo

Anunciado na última sexta-feira, Neto foi oficialmente apresentado como novo goleiro do Botafogo nesta segunda. Contratado para substituir John, que acabou permanecendo no clube, o atleta de 36 anos afirmou que, apesar de não ter a titularidade garantida, aceitou a proposta por se tratar do Glorioso.

"Venho para fazer parte do Botafogo e deste projeto incrível. Em grandes clubes, o nível é alto. Tive a oportunidade de dividir vestiário com grandes jogadores. O John tem uma história neste clube, mas venho porque é o Botafogo e estou à disposição", disse.

"O projeto já vem sendo demonstrado com resultados, o ano passado, por exemplo, foi incrível para o clube. Minha atenção é ajudar e aprender muito", completou.

Regularizado no BID nesta segunda-feira, Neto já pode estrear pelo Botafogo e confirmou que está bem fisicamente para entrar em campo. O goleiro chega com o objetivo de repetir as conquistas que o clube teve em 2024.

"Fisicamente estou bem, estava em pré-temporada desde o mês passado. Estou me sentindo bem, já fiz dois treinamentos aqui. Espero coisas boas no Botafogo. Pelo ano passado, a régua acabou ficando alta e, para mantermos isso, teremos que trabalhar muito e nos concentrarmos no que buscamos. O que eu quero é isso, uma régua alta para poder trabalhar neste nível", declarou.

Retorno à Seleção

Com passagens por Juventus, Arsenal e Barcelona, Neto também possui convocações para a Seleção Brasileira. O goleiro atuou em apenas uma partida com a equipe nacional e falou sobre um possível retorno à Amarelinha.

"Meu objetivo principal é performar e me sentir bem no Botafogo. Em todos os clubes que passei, pude ter sequência e me sentir bem. A Seleção é uma consequência do trabalho e do que demonstramos no dia a dia. O que tiver que acontecer, estarei de braços abertos", concluiu.

O próximo compromisso do Botafogo será pelas oitavas de finais da Copa Libertadores. Os cariocas irão receber a LDU no estádio Nilton Santos, nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília).