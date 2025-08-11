Após eliminação na Série D, presidente da Portuguesa promete: "Vamos fazer melhor, vamos vencer"

A eliminação da Portuguesa na segunda fase da Série D ainda repercute entre torcedores e dirigentes. Neste domingo, o presidente da SAF e sócio-investidor da Lusa, Alex Bourgeois, se pronunciou através das redes sociais do clube. Em vídeo, ele lamentou a queda precoce e reforçou o compromisso com o projeto de reconstrução da equipe.

"Torcida Lusitana, infelizmente tivemos uma derrota, infelizmente o nosso ano acabou em agosto. Infelizmente, tudo o que fizemos pela Portuguesa nos últimos sete meses acabou ontem. Nós vamos aprender com esses erros, nós vamos aprender com a nossa derrota, nós vamos aprender a jogar melhor a Série D. Voltaremos mais fortes, porque nós temos um projeto de longo prazo. O projeto é levar a Portuguesa de volta para a Série A", declarou.

Comunicado do sócio-investidor e presidente Alex Bourgeois para a torcida lusitana. pic.twitter.com/n8jLHhheG3 ? Portuguesa (@Lusa_Oficial) August 11, 2025

Em tom de desabafo, Bourgeois também pediu apoio ao torcedor e garantiu que o trabalho continua com foco nas próximas temporadas: "Isso já começa com o Paulista de 2026 e, na sequência, com a Série D de 2026. Vamos fazer melhor, vamos fazer diferente, vamos melhorar e vencer. Vamos à luta, fiquem conosco, conto com o apoio de vocês", completou.

A Lusa venceu o Mixto por 1 a 0 no tempo regulamentar, no último sábado, no Canindé, mas foi eliminada após derrota nos pênaltis, com quatro cobranças desperdiçadas. O time paulista havia encerrado a primeira fase com a melhor campanha do Grupo A6 e figurava entre os cinco melhores da classificação geral.

Com o resultado, a Portuguesa dá adeus à temporada e só volta a campo em 2026, para a disputa do Campeonato Paulista e novamente da Série D. O plano da gestão atual previa o acesso à Série C em 2025, com retorno à elite nacional (Série A) até 2029.