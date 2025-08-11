América de Cali x Fluminense: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Sul-Americana

América de Cali e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira, pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia.

Onde Assistir

A partida entre América de Cali e Fluminense terá transmissão ao vivo pelo SBT (TV aberta) e Paramount+ (Streaming).

O Tricolor Carioca garantiu a liderança de sua chave na fase de grupos da Sul-Americana e, com isso, evitou a disputa dos playoffs.

Já o América de Cali precisou passar por essa etapa, enfrentando outro brasileiro, o Bahia. Após empate sem gols em Salvador, os colombianos avançaram com vitória por 2 a 0 em casa.

O técnico Renato Gaúcho, do Fluminense, voltou a demonstrar preocupação com o desgaste físico da equipe.

"Nós não tivemos descanso porque jogamos mais do que qualquer outro clube no Mundial. Além disso, estamos em três frentes. Assim, será mais uma batalha de cento e oitenta minutos, com os primeiros noventa nesta terça. E não vamos abrir mão de nenhuma disputa", afirmou.

Além de não contar com Ignácio, que trata uma lesão de grau dois no ligamento colateral medial do joelho, e com Thiago Silva, afastado por lesão de grau dois na posterior da coxa direita, o time perdeu também o meio-campista Nonato, poupado devido a desgaste muscular. Renato Gaúcho, portanto, faz mistério na escalação.

Do lado colombiano, o técnico Diego Raimondi também lida com baixas importantes: os atacantes Jhon Murillo e Dylan Borrero, ambos lesionados. Com isso, a dupla ofensiva será formada por Luís Ramos e Cristian Barrios.

No Campeonato Colombiano, o América de Cali faz campanha ruim, ocupando a parte inferior da tabela ? embora com jogos a menos que os rivais. No último fim de semana, perdeu por 1 a 0 para o Tolima, resultado influenciado pela decisão de priorizar a Copa Sul-Americana.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA DE CALI X FLUMINENSE

Local: Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali (Colômbia)



Data: 12 de agosto de 2025 (terça-feira)



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Cristian Garay (Chile)



Assistentes: Alejandro Molina (Chile) e Carlos Poblete (Chile)



VAR: Juan Lara (Chile)

AMÉRICA DE CALI: Jorge Soto, Cristian Tovar, Daniel Bocanegra, Jean Pestaña e Omar Bertel; Rafael Carrascal, Sebastián Navarro, Josen Escobar e Joel Romero; Luis Ramos e Cristian Barrios



Técnico: Diego Raimondi

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Manoel, Juan Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Ganso; Kevin Serna, Germán Cano e Keno



Técnico: Renato Gaúcho