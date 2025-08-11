Topo

Abel pode repetir ideia de ex-São Paulo para Flaco López no Palmeiras

SP - SAO PAULO - 10/08/2025 - BRASILEIRO A 2025, PALMEIRAS X CEARA - Flaco Lopez jogador do Palmeiras comemora seu gol durante partida contra o Ceara no estadio Arena Allianz Parque pelo campeonato Brasileiro A 2025. Foto: Ettore Chiereguini/AGIF - Ettore Chiereguini/AGIF
do UOL

Do UOL, em São Paulo (SP)

11/08/2025 12h00

O técnico Abel Ferreira pode repetir uma ideia de Luis Zubeldía, ex-técnico do São Paulo, para Flaco López no Palmeiras.

O que aconteceu

Abel colocou Flaco ao lado de Vitor Roque na virada sobre o Ceará ontem. O argentino deu belo passe para iniciar a jogada do segundo gol.

Flaco surgiu atuando assim no Lanús (ARG) quando Luis Zubeldía era o treinador. Ele jogava com José Sand na equipe argentina.

Junta, a dupla anotava muitos gols. Em 2021, sob comando de Zubeldía, Sand marcou 29 vezes em 55 jogos, enquanto Flaco fez 14 em 37 partidas.

É uma pergunta como outra qualquer e é legitima. Quando o treinador faz sua opção da equipe e neste momento temos o Roque e o Flaco, o Luighi também pode ir lá, o Thalys... Poderá acontecer. A minha função é tentar arranjar soluções, ajudar esses jogadores novos a conhecer a cobrança que é jogar aqui, ter de lutar por títulos. São jogadores que sabemos os que nos podem dar. Eles podem jogar juntos no futuro. Abel Ferreira

Eu estou preparado para jogar da forma que o Abel precise. É verdade, eu jogava assim no Lanús, mas eu não decido. Sempre tento jogar da mesma forma e o treinador é quem decide. Flaco López

