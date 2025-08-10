Vitor Roque agradece apoio da torcida em dia de vitória após atentado

Autor de um dos gols do jogo, Vitor Roque agradeceu o apoio da torcida do Palmeiras após a vitória de virada por 2 a 1, hoje, sobre o Ceará, no Allianz Parque, pela 19ª rodada do Brasileirão.

Estou muito feliz pelo gol, pela vitória. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Agradecer também ao grupo, ao professor Abel, que nos dá confiança de seguir trabalhando com tranquilidade. Agradecer também ao torcedor que veio nos apoiar. É uma vitória que nos dá confiança para seguir no campeonato. Vitor Roque, à Globo

A vitória palmeirense vem em um dia de tensão. Na madrugada, torcedores atacaram e vandalizaram a Academia de Futebol, onde os jogadores estavam concentrados. Bombas e rojões foram arremessados no episódio classificado como "atentado" pelo clube em nota oficial. Antes de a bola rolar, torcedores xingaram Leila Pereira e Anderson Barros, além de vaiarem o time na ida para o intervalo.

O resultado de hoje traz confiança ao Palmeiras, segundo Vitor Roque. No meio de semana, a equipe vai até Lima, no Peru, encarar o Universitario, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.

É uma vitória que nos dá confiança. Agora é um jogo muito importante na Libertadores, que é fora de casa. Temos que tentar o melhor resultado lá para nos dar tranquilidade no jogo da volta. Vitor Roque

Palmeiras vence e diminui tensão

O Palmeiras chegou para o jogo contra o Ceará pressionado. Eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil, o time foi bastante criticado pela torcida, que compareceu em baixo número no Allianz.

O Ceará saiu na frente com golaço de Lourenço, já no segundo tempo. O Palmeiras se reestabeleceu no jogo e conseguiu a virada com gols de Flaco López e Vitor Roque — o primeiro dele no Allianz.