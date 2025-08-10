Vasco x Atlético-MG: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão
O Vasco recebe o Atlético-MG na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? Globo (TV aberta para RJ, MG, RS, SC, ES, TO, BA, MA, PB, SE, AC, AP, AM, RO, RR e DF) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.
Pelo Brasileirão, o Vasco não vence há quatro partidas e entrou na zona da degola. O Cruz-Maltino vem de derrota por 3 a 2 para o Mirassol na rodada passada.
Time de Fernando Diniz superou por 3 a 1 o CSA, pela Copa do Brasil. O resultado garantiu a classificação para as quartas de final.
O Atlético avançou no mata-mata ao passar pelo Flamengo. No Brasileirão, o Galo venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1 na rodada passada.
Vasco x Atlético-MG -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 10 de agosto, às 16h (de Brasília)
- Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
- Transmissão: Globo (TV aberta para RJ, MG, RS, SC, ES, TO, BA, MA, PB, SE, AC, AP, AM, RO, RR e DF) e Premiere (pay-per-view)