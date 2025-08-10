Topo

Justificativa e pitaco do VAR: CBF divulga áudio de pênalti para Palmeiras

do UOL

Do UOL, em São Paulo

10/08/2025 22h17

A CBF divulgou o áudio do VAR no pênalti marcado para o Palmeiras durante a vitória da equipe paulista sobre o Ceará por 2 a 1, no Allianz Parque, pela 19ª rodada do Brasileirão.

O que aconteceu

O lance aconteceu no segundo tempo. Flaco López dominou a bola dentro da área e ela tocou no braço de Willian Machado.

O árbitro Lucas Paulo Torezin não marcou em campo, mas foi chamado por Igor Junio Benevenuto, VAR da partida, para revisar. Ele, então, marcou o pênalti.

Durante a conversa, o árbitro afirmou que aplicaria cartão amarelo ao defensor pelo pênalti. O VAR, então, deu um "pitaco", aceito pelo juiz, que não deu o cartão na volta ao campo.

Veja a conversa

VAR: "Recomendo revisão para possível penal. O jogador, ampliando o espaço corporal, toca a mão na bola".

Árbitro: "Ok. Ele fez o movimento adicional e carrega a bola. Pênalti e cartão amarelo por ataque promissor".

VAR: "Não, não, não. Não existe ataque promissor, sem cartão".

Árbitro: "Sem cartão, ok".

Palmeiras busca virada

O Palmeiras venceu o jogo por 2 a 1, de virada. Flaco López converteu o pênalti e empatou e, depois, Vitor Roque fez o segundo. Lourenço havia colocado o Ceará na frente.

