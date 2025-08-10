Transmissão ao vivo de Vasco x Atlético-MG pelo Brasileirão: veja onde assistir
Vasco e Atlético-MG medem forças na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? Globo (TV aberta para RJ, MG, RS, SC, ES, TO, BA, MA, PB, SE, AC, AP, AM, RO, RR e DF) e Premiere (pay-per-view).
Sem vitórias nas últimas quatro rodadas, o Vasco entrou na zona de rebaixamento e tenta reagir no Brasileirão. Na rodada passada, o Cruz-Maltino perdeu por 3 a 2 para o Mirassol.
O time de Fernando Diniz, no entanto, vem de resultado positivo na Copa do Brasil. A vitória por 3 a 1 sobre o CSA confirmou a classificação para as quartas de final.
O Atlético-MG também avançou no mata-mata eliminando o Flamengo. No nacional, o Galo venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1 no compromisso mais recente.
Vasco x Atlético-MG -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 10 de agosto, às 16h (de Brasília)
- Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
