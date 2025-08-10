Transmissão ao vivo de Palmeiras x Ceará pelo Brasileirão: veja onde assistir
Palmeiras e Ceará medem forças hoje, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? A transmissão ao vivo será feita pela Globo (TV aberta para SP, CE, PR, GO, MS, MT, AL, PE, PI, RN e PA) e Premiere (pay-per-view).
Palmeiras busca reação para brigar pela ponta. O Alviverde empatou por 2 a 2 com o Vitória e viu a sequência de três vitórias no nacional ser interrompida.
Copa do Brasil ficou para trás. Os donos da casa foram eliminados pelo Corinthians, com derrotas por 1 a 0 fora e 2 a 0 no Allianz Parque, no meio de semana.
Ceará chega confiante. Segurou o líder Flamengo em 1 a 1 diante da própria torcida, no Castelão, na última rodada.
Palmeiras x Ceará -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 10 de agosto, às 16h (de Brasília)
- Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
- Transmissão: Globo (TV aberta para SP, CE, PR, GO, MS, MT, AL, PE, PI, RN e PA) e Premiere (pay-per-view)