Transmissão ao vivo de Grêmio x Sport pelo Brasileirão: veja onde assistir
Grêmio e Sport medem forças hoje, às 20h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).
O Grêmio não vive boa fase e conquistou apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, acumulando três derrotas no período. Na rodada passada, o Tricolor foi superado pelo Fluminense por 1 a 0.
Do outro lado, o Sport ainda busca sua primeira vitória na competição. Atual lanterna com apenas seis pontos, o Leão vem de empate sem gols contra o Bahia.
Grêmio x Sport -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 10 de agosto, às 20h30 (de Brasília)
- Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
- Transmissão: Premiere (pay-per-view)