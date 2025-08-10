Topo

Transmissão ao vivo de Cruzeiro x Santos pelo Brasileirão: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

10/08/2025 17h00

Cruzeiro e Santos medem forças na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A transmissão ao vivo do jogo será feita pela Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view).

Cruzeiro mantém a perseguição ao líder. A Raposa venceu o Botafogo por 2 a 0 na última rodada e segue na briga com Flamengo.

Classificação às quartas de final. Na Copa do Brasil, eliminou o CRB com 2 a 0, em noite de pênalti defendido por Cássio.

Santos também vem de resultado positivo. O Peixe venceu o Juventude por 3 a 1 no Morumbis e quer subir na classificação.

Cruzeiro x Santos -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 10 de agosto, às 18h30 (de Brasília)
  • Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
  • Transmissão: Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view)

