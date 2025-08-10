Tragédia no boxe! Dois lutadores morrem após lutas no mesmo evento no Japão

O mundo do boxe está de luto com uma tragédia dupla que abalou a comunidade da luta. Em um intervalo de apenas 24 horas, os japoneses Shigetoshi Kotari e Hiromasa Urakawa, ambos com 28 anos, faleceram em decorrência de lesões cerebrais sofridas em combates distintos, mas realizados no mesmo card, no Korakuen Hall, em Tóquio.

A primeira fatalidade ocorreu com Shigetoshi Kotari, que enfrentou Yamato Hata em uma disputa de 12 rounds válida pelo título da OPBF (Federação Oriental e do Pacífico de Boxe), no último dia 2 de agosto. Após o empate, o pugilista desmaiou no vestiário e foi levado às pressas ao hospital, onde passou por uma cirurgia para tratar um hematoma subdural - acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio. Apesar da intervenção médica, o atleta não resistiu e faleceu na última sexta-feira (8).

A tragédia, porém, teve um novo e doloroso capítulo. No dia seguinte, Hiromasa Urakawa, que também competiu na mesma noite, morreu após ser nocauteado por Yoji Saito no oitavo assalto. Ele foi diagnosticado com a mesma lesão cerebral que Kotari e também passou por uma craniotomia, mas o quadro evoluiu de forma irreversível.

A Organização Mundial de Boxe (WBO) lamentou publicamente os dois falecimentos por meio de comunicados nas redes sociais. A entidade classificou os episódios como "devastadores" e estendeu suas condolências às famílias, amigos e à comunidade japonesa do boxe.

Medida preventiva

Em resposta imediata aos episódios, a Comissão Japonesa de Boxe anunciou uma mudança nas regras: a partir de agora, todas as lutas válidas por cinturões da OPBF terão a duração reduzida de 12 para 10 rounds - tentativa de diminuir os riscos à integridade física dos atletas.

Rest in peace, Shigetoshi Kotari ??

The boxing world mourns the tragic passing of Japanese fighter Shigetoshi Kotari, who succumbed to injuries sustained during his August 2nd title fight.

A warrior in the ring. A fighter in spirit. Gone too soon.

Our thoughts and prayers are... pic.twitter.com/PjZtDyBIU2

- WBO (@WorldBoxingOrg) August 8, 2025

The WBO mourns the passing of Japanese boxer Hiromasa Urakawa, who tragically succumbed to injuries sustained during his fight against Yoji Saito on August 2 at Korakuen Hall in Tokyo.

This heartbreaking news comes just days after the passing of Shigetoshi Kotari, who died from... pic.twitter.com/CDzoSmKU2d

- WBO (@WorldBoxingOrg) August 9, 2025

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok