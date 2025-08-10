Torcedores e familiares homenageiam "Pelé palestino" morto em Gaza

Por Ebrahim Hajjaj

CIDADE DE GAZA (Reuters) - O "Pelé" do futebol palestino esperava continuar marcando gols até os 50 anos. Um projétil de um tanque israelense destruiu esse sonho uma década antes do previsto, segundo sua família, matando Suleiman al-Obeid enquanto ele esperava em fila no sul de Gaza esta semana para pegar comida.

A viúva de Obeid, Doaa al-Obeid, agora segura o calção azul e branco número 10 que ele usava em seu clube de Gaza, o Al-Shati, enquanto ela e seus cinco filhos lamentam o reverenciado atacante de 41 anos.

"Essa é a coisa mais preciosa que ele deixou para trás", disse ela.

A família tem poucos outros pertences de Obeid, cuja casa foi destruída em um bombardeio no início deste ano. Eles agora vivem em uma tenda entre as ruínas de um bairro da Cidade de Gaza.

Obeid, comparado pelos torcedores ao grande jogador brasileiro Pelé por suas habilidades e gols, ganhou as manchetes esta semana depois que o atacante do Liverpool Mohamed Salah criticou um tributo a Obeid prestado pela UEFA, órgão governamental da Europa, que não mencionou a causa da morte.

"Vocês podem nos dizer como ele morreu, onde e por quê?", escreveu Salah.

A Associação Palestina de Futebol disse que Obeid foi morto em um ataque do exército israelense no sul de Gaza enquanto esperava para receber ajuda em um ponto de distribuição.

Sua família disse que foi um projétil de tanque que o matou.

Os militares israelenses não responderam imediatamente a um pedido de comentário e não comentaram publicamente a morte de Obeid.

Obeid, que havia jogado pela equipe nacional palestina, ainda jogava pelo seu clube em Gaza quando a guerra entre Israel e o Hamas começou em outubro de 2023.

O Hamas atacou cidades e vilarejos israelenses, matando mais de 1.200 pessoas. Em resposta, Israel devastou a Faixa de Gaza, um enclave costeiro que abriga mais de 2 milhões de pessoas, e matou cerca de 61.000 palestinos.

A maioria foi morta por ataques aéreos, artilharia e tiros, mas um número crescente está morrendo de fome.