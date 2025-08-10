Sob pressão, Palmeiras recebe Ceará e busca reação para provar continuação da era vitoriosa

Decadente e pressionado, o Palmeiras busca dar uma resposta aos seus torcedores após a queda na Copa do Brasil com duas derrotas para o seu maior rival, o Corinthians, para provar que a era vitoriosa com Abel Ferreira não terminou. O primeiro jogo após a eliminação será neste domingo, às 16h, e o adversário é o Ceará, em duelo da 19ª rodada do Brasileirão.

A bola rola novamente no Allianz Parque, a casa palmeirense palco da oitava eliminação seguida do time nos últimos anos. A equipe tenta se reerguer rapidamente, cumprindo o mantra de Abel de que elenco e comissão técnica têm 24h para lamentar uma dura derrota ou celebrar uma importante vitória.

Criticado e xingado pela principal torcida organizada palmeirense, o técnico segue prestigiado com Leila Pereira e só deixará o cargo se quiser. Seu plano é encontrar soluções para uma equipe que tem repetido velhos erros, principalmente em confrontos eliminatórios.

"Agora cabe a nós, torcedores, direção, jogadores, comissão técnica, decidir se vamos olhar para aquilo que se passa nos nossos vizinhos ao lado e querer colocar lenha na fogueira num clube que, há 10, 15 anos, estava completamente desorganizado, sem rumo, com dívidas", afirmou o treinador, repetindo a retórica de Leila Pereira, que costumeiramente lembra do passado amargo do clube para justificar os insucessos recentes. "Como sempre fizemos aqui, é continuarmos a estar juntos."

A presidente rebateu as críticas e ofensas ao técnico ao lembrar que rompeu com a torcida organizada desde 2022 e, por isso, não se importa com a manifestação deles. "São torcedores que eu deleto tudo que falam a meu respeito."

A ideia é achar um novo rumo para evitar o primeiro ano sem títulos sob o comando de Abel, que completará cinco anos de Palmeiras em outubro.

Sem conquistar títulos desde o Paulistão de 2024, o time vive a sequência de pouco mais de um ano sem taças, algo inédito desde a chegada de Abel, no fim de 2020.

Não há profundas mudanças à vista no elenco e na estrutura do clube, mas mais atletas chegarão e vão sair. O lateral-esquerdo Vanderlan, em negociação com o grupo Red Bull, é um deles. A diretoria continua em busca de um atleta para repor a saída de Richard Ríos.

Uma novidade pode ser o lateral-direito Khellven, contratado no início da semana e apresentado na sexta-feira. Ele está regularizado e deve ser opção entre os reservas. "Decidi voltar simplesmente por ser o Palmeiras. Eu precisava disso. Estou pronto", disse o potiguar de 24 anos.

No Brasileirão, a condição não é ruim. O Palmeiras é o terceiro colocado, com 33 pontos, atrás de Cruzeiro e Flamengo. O Ceará tem 22 pontos e ocupa posição intermediária na tabela.

O plano é vencer para aliviar a pressão antes do mata-mata da Libertadores. Na quinta-feira da próxima semana, o clube viaja para novo compromisso decisivo. Vai a Lima, no Peru, encarar o Universitário.

FICHE TÉCNICA

PALMEIRAS X CEARÁ

PALMEIRAS - Weverton; Giay, Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Maurício; Felipe Anderson, Facundo Torres e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

CEARÁ - Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Willan Machado e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço e Diego; Pedro Henrique, Pedro Raul e Galeano. Técnico: Léo Condé.

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo (SP).