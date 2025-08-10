Topo

Série B do Brasileiro tem duelo pelo acesso e também contra o rebaixamento

10/08/2025 07h30

A 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terá sequência neste domingo, com mais dois duelos diretos: Avaí e Cuiabá brigam pelo acesso, enquanto Botafogo-SP e Atlético-GO tentam afastar o fantasma do rebaixamento.

Os jogos do dia se iniciam a partir das 16h, quando Avaí e Cuiabá se enfrentam na Ressacada, em Florianópolis. Com 29 pontos, o time catarinense passa o adversário da rodada, que tem 31, em caso de vitória. Do outro lado, o time mato-grossense mira o G-4.

Mais tarde, às 18h30, é a vez do Atlético-GO receber o Botafogo-SP, no Antônio Acciolly. Com 24 pontos, o time da casa tem apenas três de vantagem para o adversário paulista, que ocupa a zona de rebaixamento.

Já na segunda-feira, o Criciúma pega o Athletico-PR, às 19h, no Heriberto Hülse, e Paysandu e Vila Nova medem forças na Curuzu, a partir das 21h30. A 21ª rodada da Série B se encerra no dia seguinte, quando o CRB recebe o Athletic-MG, às 18h30, no estádio Rei Pelé.

