Sem perder tempo, São Paulo inicia preparação para enfrentar Atlético Nacional na Libertadores

Na entrevista coletiva após derrotar o Vitória por 2 a 0, na noite de sábado, no MorumBis, o técnico Hernán Crespo afirmou que a Libertadores era um "sonho" para o São Paulo e que ele tinha "três dias para analisar" o que fazer para o duelo contra Atlético Nacional, da Colômbia, para o jogo de ida das oitavas de final. O argentino não quis perder tempo e na manhã deste domingo já comandou o primeiro treino na preparação para enfrentar o time colombiano.

Os titulares no triunfo contra o Vitória, o quinto consecutivo da equipe no Brasileiro, participaram de atividades de recuperação muscular na parte interna do CT do São Paulo, enquanto os demais jogadores foram ao gramado para uma atividade em campo reduzido.

O confronto com o líder do Campeonato Colombiano, que está invicto há 9 jogos, acontece na terça-feira, no estádio Atanasio Girardot, em Medellín, às 21h30 (de Brasília). Será a décima partida do São Paulo desde 12 de julho, quando Crespo reestreou no comando da equipe, na derrota para o Flamengo por 2 a 0 no Maracanã. O jogo marcou a retomada do Campenato Brasileiro após a pausa para a disputa do Mundial de Clubes dos Estados Unidos.

Desde então, o técnico ainda não repetiu escalação e não quis dar dicas do que time que pretende colocar em campo na Colômbia. "Todos os jogadores podem ser titulares", afirmou Crespo, que se mostrou cauteloso com a possibilidade de utilizar Lucas Moura, que voltou ao time contra o Vitória após três meses, na Colômbia. "Depois que ele se recuperar totalmente a gente vê como faz", completou o argentino, que colocou o jogador no campo do MorumBis aos 31 minutos do segundo tempo, no lugar de André Silva.

O São Paulo embarca para Medellín em avião fretado no início da noite deste domingo e ainda fará um treinamento na cidade na tarde de segunda-feira na sede do Independiente Medellín. O Atlético Nacional avançou ao mata-mata da Libertadores como segundo colocado do Grupo F, que tinha Inter e Bahia. O time gaúcho terminou na liderança, e o baiano foi eliminado.