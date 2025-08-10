Sem Memphis e Carrillo, Corinthians divulga relacionados para pegar o Juventude; veja lista

O Corinthians divulgou neste domingo os relacionados para o jogo contra o Juventude, válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

Para o embate, o técnico Dorival Júnior não poderá contar com Memphis Depay (lesão muscular na coxa direita) e Carrillo (lesão ligamentar no tornozelo esquerdo), que se machucaram no Derby. Os dois se juntaram ao volante Maycon (transição) e ao lateral Hugo (hérnia inguinal) no DM alvinegro.

Em contrapartida, o treinador poderá contar com o retorno do zagueiro João Pedro Tchoca. O defensor cumpriu suspensão no empate em 1 a 1 contra o Fortaleza na última rodada.

O Timão não vence há quatro rodadas no Brasileirão e ocupa a 12ª colocação, com 22 pontos. A equipe, porém, chega embalada após a grande classificação às quartas de final da Copa do Brasil em cima do Palmeiras. O Alvinegro bateu o rival por 3 a 0 no agregado.

Confira os relacionados do Corinthians:

Goleiros: Felipe Longo, Hugo Souza, Kauê



Zagueiros: André Ramalho, Cacá, Félix Torres, Gustavo Henrique e João Pedro



Laterais: Fabrizio Angileri, Matheus Bidu e Matheuzinho



Meias: Breno Bidon, Charles, Dieguinho, José Martínez, Luiz Gustavo, Raniele, Rodrigo Garro e Ryan



Atacantes: Gui Negão, Kayke, Romero, Talles Magno e Yuri Alberto