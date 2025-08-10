São Paulo se reapresenta e inicia preparação para pegar o Atlético Nacional

Neste domingo, no SuperCT, o São Paulo se reapresentou e iniciou sua preparação para enfrentar o Atlético Nacional. As equipes se enfrentam na próxima terça, às 21h30 (de Brasília), no estádio Atanasio Girardot, pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores.

O elenco tricolor foi dividido em dois: enquanto os atletas titulares no último embate fizeram exercícios regenerativos na parte interna do CT, os demais foram ao gramado para uma atividade em campo reduzido sob o comando do técnico Hernán Crespo.

Para o duelo do torneio continental, o São Paulo chega embalado por cinco vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. O time venceu o Leão da Barra por 2 a 0 no último sábado, resultado que levou a equipe à sétima colocação da tabela, com os mesmos 28 pontos do Mirassol, primeiro dentro do G6.

A partida contra os baianos marcou também o retorno de Lucas, que não jogava desde maio por lesão no joelho. Apesar da boa fase, a equipe ainda carrega o peso recente da eliminação para o Athletico-PR nas oitavas da Copa do Brasil, situação que exigiu resposta emocional imediata do elenco.

Crespo valorizou a recuperação e destacou que, embora a Libertadores seja um sonho para todos, o São Paulo precisa manter os pés no chão para tentar transformar essa meta em realidade: "É um sonho. Mas preciso ter os pés no chão. É um sonho para todos. Mas é outra coisa a realidade. Sonho é uma coisa, realidade é outra. Vamos tentar com todas as forças realizar o sonho, mas pés no chão".

A equipe seguirá para Medellín em um voo fretado pela Sideral no começo da noite e realizará o último treinamento antes do jogo na tarde desta segunda-feira. O encerramento da preparação acontecerá nas instalações do Independiente Medellín.