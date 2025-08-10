Topo

Fla, Palmeiras e São Paulo copiam roteiro e se levantam após Copa do Brasil

Flaco López comemora gol marcado pelo Palmeiras contra o Ceará no Brasileirão - Ettore Chiereguini/AGIF
Flaco López comemora gol marcado pelo Palmeiras contra o Ceará no Brasileirão Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF
Do UOL, em São Paulo

10/08/2025 22h41

Flamengo, São Paulo e Palmeiras tiveram eliminações dolorosas na Copa do Brasil no meio da semana, mas se recuperaram neste final de semana com roeiros parecidos: dois gols marcados e vitórias significativas no Brasileirão.

Flamengo termina 1° turno líder

O Flamengo caiu para o Atlético-MG na Copa do Brasil, mas é o líder do Brasileirão mesmo com um jogo a menos. A equipe bateu o Mirassol por 2 a 1, em casa, viu o Cruzeiro perder para o Santos e abriu três pontos de vantagem na ponta.

A vitória sobre o Mirassol teve domínio e, depois, sustos. O Flamengo foi dominante no primeiro tempo e foi para o intervalo vencendo por 1 a 0. Plata ampliou na etapa final, mas a atuação caiu: o time do interior de São Paulo cresceu no jogo, descontou com Gabriel e esteve próximo do empate algumas vezes.

Léo Pereira comemora gol marcado pelo Flamengo contra o Mirassol no Brasileirão - Jorge Rodrigues/AGIF - Jorge Rodrigues/AGIF
Léo Pereira comemora gol marcado pelo Flamengo contra o Mirassol no Brasileirão
Imagem: Jorge Rodrigues/AGIF

Palmeiras vence após dias tensos

A eliminação para o Corinthians ainda reverbera no Palmeiras. Ontem, torcedores estenderam uma faixa em protesto na frente do Allianz e, na madrugada de hoje, um grupo atacou a Academia de Futebol, onde estavam concentrados os jogadores, com bombas e rojões.

O reflexo da queda também foi sentido nas arquibancadas. O Allianz contou com pouco mais de 27 mil torcedores, que vaiaram o time na ida para o intervalo e xingaram Leila Pereira e Anderson Barros.

O time respondeu em campo. O Palmeiras até saiu perdendo, mas contou com a estrela dos seus dois centroavantes para virar — Flaco López empatou o jogo, e Vitor Roque virou logo em seguida, fechando o 2 a 1 em cima do Ceará. A atuação, que não era tão boa, melhorou com a entrada do argentino na etapa final. A equipe fecha o primeiro turno com dois jogos a menos, 36 pontos e na terceira posição.

Vitor Roque comemora gol marcado pelo Palmeiras contra o Ceará no Brasileirão - Ettore Chiereguini/AGIF - Ettore Chiereguini/AGIF
Vitor Roque comemora gol marcado pelo Palmeiras contra o Ceará no Brasileirão
Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

São Paulo se mantém bem no Brasileirão

Eliminado pelo Athletico, o São Paulo vai muito bem no Brasileirão. A equipe venceu o Vitória por 2 a 0, em casa, em atuação convincente mesmo com foco no meio da semana, quando a equipe encara o Atlético Nacional, pela Libertadores.

O Tricolor consolidou ainda mais o salto que deu no Brasileirão após a chegada do técnico Crespo. São cinco vitórias consecutivas na competição e um pulo da 15ª para a 7ª colocação neste período.

Bobadilla comemora gol marcado pelo São Paulo contra o Vitória no Brasileirão - Marcello Zambrana/AGIF - Marcello Zambrana/AGIF
Bobadilla comemora gol marcado pelo São Paulo contra o Vitória no Brasileirão
Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

