São Paulo anuncia abertura da venda de ingressos para jogo contra o Atlético Nacional

Foi aberta, neste domingo, a venda de ingressos para a torcida do São Paulo do duelo contra o Atlético Nacional, pela Libertadores. Os torcedores do Tricolor podem adquirir seus bilhetes por meio do site https://www.tribunaverde.com/event/an-vs-spfc-lateral-visitante.

Os ingressos têm o preço único de 171,424 pesos colombianos, o que equivale a R$ 0,23 na cotação atual. Isso porque são referentes apenas ao setor norte visitante do estádio Atanasio Girardot.

reprodução / site - Atlético Nacional

Para o duelo do torneio continental, o São Paulo chega embalado por cinco vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. O time venceu o Leão da Barra por 2 a 0 no último sábado, resultado que levou a equipe à sétima colocação da tabela, com os mesmos 28 pontos do Mirassol, primeiro dentro do G6.

A equipe seguirá para Medellín em um voo fretado pela Sideral no começo da noite e realizará o último treinamento antes do jogo na tarde desta segunda. O encerramento da preparação acontecerá nas instalações do Independiente Medellín.

O embate será válido pela partida de ida das oitavas de final do torneio continental e está marcada para a próxima terça, às 21h30 (de Brasília).