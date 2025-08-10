Topo

Esporte

São Paulo anuncia abertura da venda de ingressos para jogo contra o Atlético Nacional

10/08/2025 16h46

Foi aberta, neste domingo, a venda de ingressos para a torcida do São Paulo do duelo contra o Atlético Nacional, pela Libertadores. Os torcedores do Tricolor podem adquirir seus bilhetes por meio do site https://www.tribunaverde.com/event/an-vs-spfc-lateral-visitante.

Os ingressos têm o preço único de 171,424 pesos colombianos, o que equivale a R$ 0,23 na cotação atual. Isso porque são referentes apenas ao setor norte visitante do estádio Atanasio Girardot.

reprodução / site - Atlético Nacional

Para o duelo do torneio continental, o São Paulo chega embalado por cinco vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. O time venceu o Leão da Barra por 2 a 0 no último sábado, resultado que levou a equipe à sétima colocação da tabela, com os mesmos 28 pontos do Mirassol, primeiro dentro do G6.

A equipe seguirá para Medellín em um voo fretado pela Sideral no começo da noite e realizará o último treinamento antes do jogo na tarde desta segunda. O encerramento da preparação acontecerá nas instalações do Independiente Medellín.

O embate será válido pela partida de ida das oitavas de final do torneio continental e está marcada para a próxima terça, às 21h30 (de Brasília).

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

NFL: jogador acerta chute mais longo da história, mas não bate recorde

Transmissão ao vivo de Cruzeiro x Santos pelo Brasileirão: veja onde assistir

Veja fotos do duelo entre Vasco e Atlético-MG pelo Brasileirão

PSG paga R$ 348 milhões por Chevalier e abre caminho para o United levar Donnarumma

Náutico vence o Londrina e chega a nove jogos de invencibilidade na Série C

Filipe Luís justifica decisão de manter Carrascal no banco do Flamengo

São Paulo anuncia abertura da venda de ingressos para jogo contra o Atlético Nacional

Gol do Atlético-MG contra o Vasco é o mais rápido do Brasileirão 2025

Julio Fidelis celebra estreia como titular do Fluminense: "Noite que ficará marcada"

Com Major Tom, Rodrigo Pessoa é vice-campeão do GP Rolex na Irlanda

Botafogo mira contratação do zagueiro Alix, do Atlético-GO