Santos terá mudanças na defesa e volta de Guilherme contra o Cruzeiro; veja escalações

O Santos está escalado para enfrentar o Cruzeiro, neste domingo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pressionado, o técnico Cleber Xavier fez algumas mudanças no time.

Na defesa, Mayke será titular pela primeira vez e Luisão assume o posto de Luan Peres, que teve um edema nas partes moles do pé esquerdo. No meio de campo, Rincón está de volta após cumprir suspensão. Já no ataque, Guilherme, recuperado de lesão, é a novidade.

Assim, o Peixe terá: Gabriel Brazão; Mayke, Gil, Luisão e Souza; Tomás Rincón, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Barreal, Neymar e Guiherme.

João Basso (lesão na coxa esquerda) e Willian Arão (transição física) são desfalques.

Do outro lado, o técnico Leonardo Jardim montou o Cruzeiro com: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Christian; Matheus Pereira, Wanderson e Kaio Jorge.

?? O Cabuloso está escalado para o jogo contra o Santos, pelo Brasileiro! VAMOS, CRUZEIRO!!

Fagner, Janderson e João Marcelo, lesionados, estão fora.

A bola rola no gramado do Mineirão, em Belo Horizonte (BH), a partir das 18h30 (de Brasília).