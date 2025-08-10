Santos busca virada no fim, vence o Cruzeiro e se afasta do Z4 do Brasileirão
O Santos surpreendeu e calou o Mineirão na noite deste domingo. Com gol na reta final do segundo tempo, o Peixe venceu o Cruzeiro por 2 a 1, de virada, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fabrício Bruno anotou para os mineiros, enquanto Guilherme e Caballero fizeram para os paulistas, que alcançaram a segunda vitória seguida no torneio.
Com o resultado, o Alvinegro Praiano foi para a 14ª colocação, com 21 pontos, abrindo cinco em relação ao Vasco, que empatou com o Atlético-MG e abre a zona do rebaixamento. A Raposa, por sua vez, estacionou nos 38, três a menos que o líder Flamengo.
O Santos volta a campo no próximo domingo, às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Vasco no Morumbis, pela 20ª rodada da Série A. O Cruzeiro visita o Mirassol na segunda-feira, às 20 horas, no Campos Maia.
O jogo
O jogo começou em um ritmo mais lento, bem estudado no Mineirão. Os mandantes começaram a se impor apenas a partir dos 15 minutos. A primeira chegada foi em cobrança de falta. Matheus Pereira levantou na área, Villalba desviou e William finalizou por cima. Na sequências, Lucas Silva aproveitou a sobra na meia-lua e bateu pelo lado.
Aos 21, brilhou a estrela de Gabriel Brazão. Kaiki apareceu sozinho após cruzamento fechado e cabeceou à queima roupa para grande defesa do goleiro. No lance seguinte, Kaio Jorge até conseguiu passar pelo arqueiro, mas Mayke tirou em cima da linha.
Com 29, Wanderson desarmou Guilherme e deixou na medida para Kaiki, que bateu firme para nova intervenção de Brazão. Aos 42, então, nada impediu o gol celeste. Wanderson cruzou com perfeição e Fabrício Bruno, livre na área, cabeceou para o fundo do gol.
O Santos teve a chance de empatar instantes depois. Guilherme recebeu um presente da defesa do Cruzeiro e ajeitou para Neymar, sozinho na cara do gol. O meia-atacante, entretanto, isolou.
Já no segundo tempo, os visitantes conseguiram estufar as redes, aos 16 minutos. Após jogada trabalhada pelo meio, Caballero foi acionado na direita e cruzou com precisão para Guilherme, que só completou para o fundo da meta.
No lance seguinte, Matheus Pereira desarmou Zé Rafael e deixou para Kaio Jorge, que tabelou com Christian e, da entrada da área, mandou no ângulo para recolocar os mineiros à frente. O tento, porém, foi anulado depois de Wilton Pereira Sampaio revisar o lance no VAR. O árbitro entendeu que houve uma falta na origem da jogada.
A partir de então, o Cruzeiro partiu para cima em busca de mais um gol, mas sofreu para levar perigo. O time rondou a área e não conseguiu achar espaços na defesa alvinegra.
Do outro lado, o Santos apostou nos contra-ataques e conseguiu virar aos 43 minutos. Guilherme dominou na intermediária e achou lindo passe em profundidade para Caballero, que invadiu a área e tocou na saída de Cássio para virar.
No fim, o Peixe segurou a vantagem para confirmar a importante vitória.
FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO 1 X 2 SANTOS
Local: Mineirão, em Belo Horizonte, MG
Data: 10 de agosto de 2025, domingo
Horário: 18h30 (de Brasília)
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio
Assistentes: Rafael da Silva Alves e Leone Carvalho Rocha
VAR: Paulo Renato Moreira
Cartões amarelos: Villalba, Lucas Romero, Christian, Kaiki, Matheus Pereira (Cruzeiro); Rincón, Caballero, Zé Rafael (Santos)
GOLS: Fabrício Bruno, aos 42 do 1ºT (Cruzeiro); Guilherme, aos 16 do 2ºT (Santos)
CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero (Gabigol), Lucas Silva e Christian (Marquinhos); Matheus Pereira, Wanderson (Matheus Henrique) e Kaio Jorge
Técnico: Leonardo Jardim
SANTOS: Gabriel Brazão; Mayke, Gil, Luisão e Souza; Tomás Rincón (Zé Rafael), Gabriel Bontempo e Rollheiser (Tiquinho Soares); Barreal (Caballero), Neymar (Schmidt) e Guilherme (Escobar)
Técnico: Cleber Xavier