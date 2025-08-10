Rio/Niterói vai viajar em campanha por Pan-2031 antes de visita da Panam

Rio de Janeiro e Niterói já planejam os próximos passos e vão fazer viagens em meio à campanha para a sede conjunta dos Jogos Pan-Americanos de 2031. Assunção, capital do Paraguai e sede dos Jogos Pan Júnior, que estão em curso, é a outra candidata.

Na próxima semana, o comitê vai se reunir para definir os destinos. A ideia é que cada agenda tenha um representante de uma das cidades e um ex-atleta que apoia a candidatura. Há a possibilidade de membros do Comitê Olímpico do Brasil (COB) também fazerem parte.

O grupo quer intensificar a campanha nas próximas semanas. No início de outubro, está planejada uma visita de membros da Panam Sports, organizadora dos Jogos Pan-Americanos, às cidades para verem de perto algumas instalações.

Rio e Niterói apresentaram o projeto à Panam na última sexta-feira (8), em Assembleia Geral realizada em Assunção, no Paraguai. O evento contou com Eduardo Paes, prefeito do Rio, Rodrigo Neves, prefeito de Niterói, e Marco La Porta, presidente do COB.

Fomos bem diretos na apresentação, mostrando que, realmente, estamos com a infraestrutura pronta por conta do histórico de grandes eventos esportivos que o Rio tem, e Niterói também tem arenas. Não estamos vendendo um sonho, estamos vendendo realidade. Temos expertise para realizar grandes eventos, e com excelência. Assunção está em um processo de evolução, com certeza. Esses Jogos mostram [Pan Júnior] mostram isso, mas temos de fortalecer o movimento pan-americano. Vamos mostrar os projetos para cada comitê olímpico para que conheçam e tenham confiança, justamente, nesta capacitação esportiva, em fortalecer o esporte nas Américas perante o movimento olímpico internacional Isabel Swam, ao UOL

Paes aposta em gravata "da sorte"

Eduardo Paes foi a Assunção com uma gravata que virou "amuleto" dele e até xodó do presidente Lula. O prefeito, logo que subiu ao palco, lembrou que a peça foi usada na vitoriosa caminhada para o Rio de Janeiro ser sede dos Jogos Olímpicos de 2016 — ele a usava em Copenhagen, Dinamarca, no dia do anúncio da vitória da Cidade Maravilhosa.

Paes (à direita na foto) celebra a escolha do Rio como sede dos Jogos Olímpicos de 2016, em Copenhague Imagem: OLIVIER MORIN/AFP

A gravata foi produzida pelo COB à época da campanha — que começou em 2008 e terminou na escolha, em outubro de 2009 — e foi usada em diversas oportunidades por Lula, presidente naquela ocasião e que hoje está no terceiro mandato. Uma das mais recentes foi quando posou para a capa da revista Time, em 2022.

"Ofereceram uma gravata da candidatura ao presidente Lula, e ele pediu seis. Prometeu que, cada vez que for visitar um chefe de Estado de um país que tem voto nessa decisão, ele usará uma", contou, à Folha, o então ministro do Esporte Orlando Silva.

Propostas diferentes

Na apresentação à Panam, Rio/Niterói e Assunção fizeram abordagens diferentes. A capital paraguaia apresentou oportunidades de desenvolvimento do esporte e citou facilidades que podem apresentar, como a lei que pula algumas burocracias para eventos esportivos de grande porte.

Rio-Niterói, por sua vez, apostou no know how adquirido nas organizações do Pan de 2007 e Olimpíadas 2016, além da Copa do Mundo de 2014. Além disso, apontou para a estrutura da cidade e na experiência que pode proporcionar para as delegações e familiares.

O Paraguai fez uma apresentação um pouco mais técnica. Nós tentamos passar exatamente nossa proposta, de Rio e Niterói colocarem o Brasil de volta no cenário de grandes eventos. A grande diferença é que o Rio já entregou grandes eventos, então temos a confirmação de que podemos fazer. O Paraguai ainda está fazendo eventos que não chegaram ao porte dos Jogos Pan-Americanos e Olímpicos. O Rio tem expertise Marco La Porta, presidente do COB

Ex-atletas ativos na campanha

Delegação Rio/Niterói em Assembleia da Panam Sports Imagem: Miriam Jeske/COB

Alguns ex-atletas integraram a delegação de Rio de Janeiro e Niterói em Assunção. Uma delas foi Isabel Swam, vice-prefeita de Niterói e bronze em Pequim-2008 na vela.

Além dela, estiveram na capital paraguaia Iziane Marques, ex-atleta de basquete e secretária nacional de excelência esportiva do Ministério do Esporte, Yane Marques, a vice-presidente do COB e medalhista olímpica no pentatlo moderno, Emanuel Rego, diretor do COB e campeão olímpico de vôlei de praia, Bernard Rajzman, membro do Comitê Olímpico Internacional e medalhista olímpico de vôlei, Hortência Marcari, medalhista olímpica no basquete, e o ex-nadador Thiago Pereira, maior medalhista da história da competição, com 23 pódios.