Renato Gaúcho elogia empate entre Fluminense e Bahia: "Entre os três melhores jogos do campeonato"

O Fluminense empatou com o Bahia, na noite deste sábado, por 3 a 3, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova. Após o apito final, o técnico Renato Gaúcho destacou o nível da partida e elogiou o elenco do Tricolor Carioca.

"Foi uma grande exibição do Fluminense e do Bahia. Com certeza, no momento, está entre os três melhores jogos do Campeonato Brasileiro. Coloquei esse meio-campo porque eu confio nos meus jogadores. Jogamos, na minha opinião, de igual para igual com o Bahia. Aqui nós não temos o time A, o time B, o time C, eu tenho um grupo. Todo jogador que eu coloco em campo, tem minha confiança", disse Renato Gaúcho em entrevista coletiva.

Na Arena Fonte Nova, Germán Cano abriu o placar para o Fluminense, mas Facundo Bernal (contra) e Everton Ribeiro viraram o jogo para o time da casa, ainda antes dos 20 minutos. Na etapa final, Cano e Nonato recolocaram a equipe carioca em vantagem.

Aos 44 minutos, Luciano Juba marcou o terceiro gol do Bahia e decretou o empate.

Com o resultado, o Fluminense subiu para a 9ª posição, com 24 pontos conquistados. Por outro lado, o Bahia fica na 4ª colocação, com 30 pontos.

Fim de jogo. Germán Cano faz dois, Nonato marca o terceiro e o Flu empata com o Bahia na Fonte Nova. Voltamos a campo na terça-feira, às 21h30, contra o America de Cali, fora de casa. pic.twitter.com/psQIpA1fRR ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 10, 2025

Renato Gaúcho ainda destacou o zagueiro Davi Duarte Schuindt, de 21 anos, e o lateral direito Júlio Fidelis, de 18 anos, que começaram a partida entre os titulares e fizeram sua estreia sob o comando do treinador.

"Elogiei meu time, foram guerreiros e jogaram de igual para igual contra um dos grandes times do futebol brasileiro. Coloquei dois garotos que não tinham jogado comigo ainda no Brasileirão e foram muito bem. Ganhamos mais dois jogadores no grupo. Só tiro coisas boas do time que começou e dos que entraram. Não tenho medo de colocar o garoto de 18 ou o de 35 anos para jogar. Poderíamos ter saído com uma vitória, como eles também, mas pela circunstância do segundo tempo, merecíamos a vitória. O futebol é assim", analisou.

Calendário do Fluminense

O Fluminense volta a campo nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), quando visita o América de Cali, pela partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, na Colômbia.

O próximo compromisso do Tricolor Carioca no Campeonato Brasileiro é no próximo sábado, às 16 horas, diante do Fortaleza, pela 20ª rodada, no Maracanã.