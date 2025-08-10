Topo

Esporte

Renato Gaúcho elogia empate entre Fluminense e Bahia: "Entre os três melhores jogos do campeonato"

10/08/2025 10h57

O Fluminense empatou com o Bahia, na noite deste sábado, por 3 a 3, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova. Após o apito final, o técnico Renato Gaúcho destacou o nível da partida e elogiou o elenco do Tricolor Carioca.

"Foi uma grande exibição do Fluminense e do Bahia. Com certeza, no momento, está entre os três melhores jogos do Campeonato Brasileiro. Coloquei esse meio-campo porque eu confio nos meus jogadores. Jogamos, na minha opinião, de igual para igual com o Bahia. Aqui nós não temos o time A, o time B, o time C, eu tenho um grupo. Todo jogador que eu coloco em campo, tem minha confiança", disse Renato Gaúcho em entrevista coletiva.

Na Arena Fonte Nova, Germán Cano abriu o placar para o Fluminense, mas Facundo Bernal (contra) e Everton Ribeiro viraram o jogo para o time da casa, ainda antes dos 20 minutos. Na etapa final, Cano e Nonato recolocaram a equipe carioca em vantagem.

Aos 44 minutos, Luciano Juba marcou o terceiro gol do Bahia e decretou o empate.

Com o resultado, o Fluminense subiu para a 9ª posição, com 24 pontos conquistados. Por outro lado, o Bahia fica na 4ª colocação, com 30 pontos.

Renato Gaúcho ainda destacou o zagueiro Davi Duarte Schuindt, de 21 anos, e o lateral direito Júlio Fidelis, de 18 anos, que começaram a partida entre os titulares e fizeram sua estreia sob o comando do treinador.

"Elogiei meu time, foram guerreiros e jogaram de igual para igual contra um dos grandes times do futebol brasileiro. Coloquei dois garotos que não tinham jogado comigo ainda no Brasileirão e foram muito bem. Ganhamos mais dois jogadores no grupo. Só tiro coisas boas do time que começou e dos que entraram. Não tenho medo de colocar o garoto de 18 ou o de 35 anos para jogar. Poderíamos ter saído com uma vitória, como eles também, mas pela circunstância do segundo tempo, merecíamos a vitória. O futebol é assim", analisou.

Calendário do Fluminense

O Fluminense volta a campo nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), quando visita o América de Cali, pela partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, na Colômbia.

O próximo compromisso do Tricolor Carioca no Campeonato Brasileiro é no próximo sábado, às 16 horas, diante do Fortaleza, pela 20ª rodada, no Maracanã.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Piloto da Nascar escorrega ao comemorar vitória em cima do carro e fratura a clavícula

Do Bronx responde Carlos Prates sobre luta com Fiziev e mostra confiança no UFC Rio

Onde vai passar Vasco x Atlético-MG pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Onde vai passar Palmeiras x Ceará pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Em família: conheça filhos que seguem os passos dos pais no esporte

Renato Gaúcho elogia empate entre Fluminense e Bahia: "Entre os três melhores jogos do campeonato"

Salah critica nota de pesar da Uefa ao ex-jogador palestino morto em Gaza: 'Como morreu?'

Augusto Melo teve pneus de carro rasgados e saiu pelos fundos em votação

Com gol de Lukaku, Napoli goleia Sorrento em amistoso na Itália

Lateral indicado ao Bola de Ouro afirma ser merecedor do prêmio

Barreal busca sequência no Santos para ir à seleção e enaltece Neymar: 'Gosta de argentinos'