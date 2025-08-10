Raphinha brilha, Barcelona atropela Como e conquista troféu Joan Gamper
A pré-temporada do Barcelona terminou com o título do tradicional troféu Joan Gamper. O clube catalão atropelou o Como por 5 a 0, no Estadi Johan Cruyff. Yamal (2), Fermín López (2) e Raphinha marcaram os gols da partida.
Com o término dos duelos amistosos, as duas equipes voltam suas atenções para o início da temporada europeia. No próximo sábado, às 13h30 (de Brasília), o Como recebe o Sudtirol pela primeira fase da Copa da Itália. Um pouco depois, às 14h30, o Barcelona visita o Mallorca pela primeira rodada do Campeonato Espanhol.
Os gols do jogo
O Barcelona abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo. Fermín López aproveitou a saída de bola errada de Valle, bateu da entrada da área e fez o primeiro. Aos 35, o meia espanhol marcou novamente: De Jong aproveitou um bate e rebate na área, cruzou para López, que chutou forte e ampliou.
Dois minutos depois, aos 37 do primeiro tempo, o Barcelona marcou o terceiro gol. Em contra-ataque, Rashford cruzou rasteiro para o brasileiro Raphinha, que, na pequena área, empurrou para as redes. Cinco minutos depois, a equipe catalã marcou o quarto: Raphinha roubou a bola do zagueiro Brempt e ajeitou para Yamal balançar as redes.
Aos quatro minutos do segundo tempo, o Barcelona fechou o placar. Ferrán Torres lançou para Yamal, que bateu colocado e marcou o quinto gol da equipe catalã. Com o placar elástico, Hansi Flick rodou o elenco e administrou o resultado.