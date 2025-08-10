Topo

Esporte

Raphinha brilha, Barcelona atropela Como e conquista troféu Joan Gamper

Raphinha comemora gol marcado pelo Barcelona contra o Como - Europa Press Sports/Europa Press via Getty Images
Raphinha comemora gol marcado pelo Barcelona contra o Como Imagem: Europa Press Sports/Europa Press via Getty Images

10/08/2025 17h58

A pré-temporada do Barcelona terminou com o título do tradicional troféu Joan Gamper. O clube catalão atropelou o Como por 5 a 0, no Estadi Johan Cruyff. Yamal (2), Fermín López (2) e Raphinha marcaram os gols da partida.

Com o término dos duelos amistosos, as duas equipes voltam suas atenções para o início da temporada europeia. No próximo sábado, às 13h30 (de Brasília), o Como recebe o Sudtirol pela primeira fase da Copa da Itália. Um pouco depois, às 14h30, o Barcelona visita o Mallorca pela primeira rodada do Campeonato Espanhol.

Relacionadas

Palmeiras sofre com torcida, críticas e atentado, mas vence Ceará de virada

Gabriel Menino faz gol mais rápido do Brasileiro, mas Vasco e Galo empatam

Alvo do Palmeiras, Carlos Miguel já provocou em música: 'Não tem Mundial'

Os gols do jogo

O Barcelona abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo. Fermín López aproveitou a saída de bola errada de Valle, bateu da entrada da área e fez o primeiro. Aos 35, o meia espanhol marcou novamente: De Jong aproveitou um bate e rebate na área, cruzou para López, que chutou forte e ampliou.

Dois minutos depois, aos 37 do primeiro tempo, o Barcelona marcou o terceiro gol. Em contra-ataque, Rashford cruzou rasteiro para o brasileiro Raphinha, que, na pequena área, empurrou para as redes. Cinco minutos depois, a equipe catalã marcou o quarto: Raphinha roubou a bola do zagueiro Brempt e ajeitou para Yamal balançar as redes.

Aos quatro minutos do segundo tempo, o Barcelona fechou o placar. Ferrán Torres lançou para Yamal, que bateu colocado e marcou o quinto gol da equipe catalã. Com o placar elástico, Hansi Flick rodou o elenco e administrou o resultado.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Coutinho lamenta empate e destaca "grande partida" do Vasco

Gabriel Menino marca o gol mais rápido do Brasileirão 2025 e Atlético-MG e Vasco empatam no Rio

Decisivo, Vitor Roque valoriza vitória após semana conturbada do Palmeiras: "Dá confiança"

Vitor Roque agradece apoio da torcida em dia de vitória após atentado

Atlético-MG faz gol recorde, mas cede empate ao Vasco pelo Brasileirão

Palmeiras faz jogo inseguro, é salvo por Roque e Flaco e ganha de virada do Ceará no Allianz

Avaí bate Cuiabá e se aproxima do G4 da Série B

Gabriel Menino faz gol mais rápido do Brasileiro, mas Vasco e Galo empatam

Raphinha brilha, Barcelona atropela Como e conquista troféu Joan Gamper

Palmeiras sofre com torcida, críticas e atentado, mas vence Ceará de virada

Palmeiras vira sobre o Ceará com gol de Vitor Roque e renova fôlego no Brasileiro