Rampage reage a nocaute brutal no UFC e vê semelhança com slam histórico; compare

10/08/2025 14h22

O nocaute brutal aplicado por Elijah Smith no UFC Vegas 109 segue repercutindo fortemente entre fãs e lendas do MMA. Entre elas, Quinton 'Rampage' Jackson - autor de um dos slams mais icônicos da história do esporte - demonstrou respeito e admiração pelo feito do jovem de 22 anos.

Durante o duelo contra Toshiomi Kazama, Smith escapou de uma tentativa de triângulo e respondeu com uma queda violenta, seguida por golpes no solo que encerraram o combate ainda no primeiro round. A sequência impressionou não apenas pela força, mas também pela semelhança com o lendário nocaute aplicado por Jackson sobre o brasileiro Ricardo Arona, em 2004, durante o extinto PRIDE FC.

A comparação foi inevitável - e o próprio Rampage reconheceu a inspiração. Pelas redes sociais, o ex-campeão dos meio-pesados (93 kg) do UFC compartilhou o vídeo do lance e escreveu: "O Elijah Smith também tem esse lobo dentro dele", em alusão à garra e agressividade demonstradas pelo prospecto.

No hype

Com o resultado deste sábado, Smith manteve a invencibilidade no UFC e passou a ostentar um cartel de nove vitórias e apenas uma derrota no MMA profissional. Desde a estreia na organização, vem acumulando boas performances e chamando atenção como um dos nomes promissores da divisão dos galos (61 kg).

Kazama, por sua vez, ficou desacordado após o impacto e foi rapidamente levado a um hospital local. Após passar por exames que não detectaram lesões graves, recebeu alta e deve retornar ao Japão nos próximos dias.

Compare os slams

