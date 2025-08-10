PSG paga R$ 348 milhões por Chevalier e abre caminho para o United levar Donnarumma

O Paris Saint-Germain anunciou a contratação do goleiro Lucas Chevalier, 23 anos, contratado do Lille a peso de ouro: 55 milhões de euros (mais de R$ 347,8 milhões). A quantia significativa gasta em um jovem e promissor arqueiro - que assinou contrato até 2030 - tem como meta acelerar a saída de um dos ídolos da torcida, o italiano Gianluigi Donnarumma, destaque da equipe francesa na reta final da Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes.

Apesar da ótima fase na equipe comandada por Luis Enrique e de ter sido uma das peças centrais na inédita conquista continental, Donnarumma recusou prorrogar seu contrato, que termina no fim do ano, com corte salarial e bônus por metas atingidas no novo vínculo oferecido pelo clube.

Assim, o PSG foi ao mercado em busca de outro camisa 1 com potencial de ser titular. Chevalier, que passou por todas as seleções de base da França e tem sido convocado para a principal desde o ano passado, foi eleito o melhor goleiro do último Campeonato Francês e recebeu uma indicação ao prêmio Lev Yashin, oferecido ao melhor goleiro da temporada pela revista France Football - Dibu Martínez, do Aston Villa e da Argentina, venceu as duas últimas edições.

"Sou um garoto que está realizando um sonho. Desde pequeno, tenho o desejo de jogar no mais alto nível. Agradeço ao presidente Nasser Al-Khelaifi, ao técnico Luis Enrique e a todas as pessoas que trabalharam para me trazer ao Paris Saint-Germain", afirmou Chevalier. "É uma grande alegria estar aqui. Vou vestir esta camisa com amor e ambição."

No anúncio da contratação do novo goleiro, o PSG destaca sua segurança "em situações de um contra um e no jogo aéreo", além de sua "excelente qualidade na distribuição de jogo", uma característica muito cobrada dos goleiros pelo técnico Luis Enrique, de desempenharem papel de líbero, e um dos pontos fracos de Donnarumma.

Em rota de colisão com o presidente Nasser Al-Khelaifi, o arqueiro italiano de 26 anos é desejado pelo Manchester United. Segundo o jornal inglês Mirror, o técnico Ruben Amorim busca alguém para disputar posição com André Onana, que está lesionado, e o turco Altay Bayindir não inspira confiança. A chegada de Chevalier, assim, deverá intensificar as negociações entre PSG, United e Donnarumma.