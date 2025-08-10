Piloto da Nascar escorrega ao comemorar vitória em cima do carro e fratura a clavícula

Um dos destaques da temporada da Nascar Xfinity Series, o americano Connor Zilisch, de 19 anos, sofreu uma dura queda enquanto comemorava sua sexta vitória na categoria, no sábado, em Victory Lane, no circuito Watkins Glen, em Nova York, e fraturou a clavícula.

Após liderar 60 das 82 voltas e receber a bandeirada na liderança, Zilisch saiu pela janela da porta de seu Chevrolet número 88, da equipe JR Motorsports, e comemorou com um pé na janela e outro no teto do carro, enquanto segurava uma lata de bebida. Ele perdeu o equilíbrio e sofreu um queda assustadora, permanecendo imóvel no chão. O jovem foi atendido na pista, colocado em uma maca e levado a um hospital local para realizar exames mais detalhados, que constataram a lesão.

"Obrigado a todos pelas mensagens enviadas. Já saí do hospital e estou melhorando. Felizmente, as tomografias feitas na minha cabeça não apresentaram nenhum problema, apenas fraturei a clavícula. Agradeço a todos os médicos pelo rápido atendimento, o que ajudou a não ter piorado a situação", comentou Zilisch em suas redes sociais.

Por causa do ferimento, ele perderá a corrida da Cup Series, na tarde deste domingo, informou a Nascar. A equipe Trackhouse Racing anunciou que retiraria o carro Chevrolet número 87 de Zilisch da prova e desejou uma rápida recuperação ao seu piloto, que já havia perdido a etapa do Texas, em abril, após sofrer uma lesão lombar em um acidente na última volta no Talladega Superspeedway, no Alabama.

Zilisch é considerado um prodígio no automobilismo nos Estados Unidos. Logo em sua temporada de estreia na Nascar, ele lidera a Xfinity Series em vitórias e pontos - o triunfo no sábado o colocou à frente de seu companheiro de equipe, Justin Allgaier, o atual campeão da categoria.