Paysandu x Vila Nova: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Série B
Nesta segunda-feira, em confronto válido pela 21ª rodada da Série B, Paysandu e Vila Nova se enfrentam no Curuzu, às 21h30 (de Brasília).
Onde assistir: o Disney+ transmitirá o embate com exclusividade.
Posição na tabela
Paysandu: 21 pontos em 20 jogos (iniciou a rodada na 19ª posição)
Vila Nova: 27 pontos em 20 jogos (iniciou a rodada na nona posição)
Prováveis escalações
Paysandu: Gabriel Mesquita; Luan Freitas, Thalisson Gabriel, Novillo e Reverson; Leandro Vilela, Ramón Martínez e Denner; Marcelinho, Diogo Oliveira e Garcez
Técnico: Alex
Vila Nova: Halls; Elias, Tiago Pagnussat, Walisson Maia e Willian Formiga; João Vieira, Arilson, Igor Henrique e Dodô; André Luís e Guilherme Parede
Técnico: Eduardo Baptista
Arbitragem
Jonathan Benkenstein será o árbitro da partida, acompanhado dos assistentes Lucio Beiersdorf e Tiago Augusto.