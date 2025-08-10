Paysandu x Vila Nova: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Série B

Nesta segunda-feira, em confronto válido pela 21ª rodada da Série B, Paysandu e Vila Nova se enfrentam no Curuzu, às 21h30 (de Brasília).

Onde assistir: o Disney+ transmitirá o embate com exclusividade.

Posição na tabela

Paysandu: 21 pontos em 20 jogos (iniciou a rodada na 19ª posição)



Vila Nova: 27 pontos em 20 jogos (iniciou a rodada na nona posição)

Prováveis escalações

Paysandu: Gabriel Mesquita; Luan Freitas, Thalisson Gabriel, Novillo e Reverson; Leandro Vilela, Ramón Martínez e Denner; Marcelinho, Diogo Oliveira e Garcez



Técnico: Alex

Vila Nova: Halls; Elias, Tiago Pagnussat, Walisson Maia e Willian Formiga; João Vieira, Arilson, Igor Henrique e Dodô; André Luís e Guilherme Parede



Técnico: Eduardo Baptista

Arbitragem

Jonathan Benkenstein será o árbitro da partida, acompanhado dos assistentes Lucio Beiersdorf e Tiago Augusto.