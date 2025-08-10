Pan Jr. dia 1: Brasil brilha no judô e tem chuva de medalhas na natação

O Brasil começou os Jogos Pan-Americanos Júnior confirmando o favoritismo no judô. Todos os cinco representantes do país na modalidade subiram ao pódio, com quatro ouros e um bronze.

No total, a delegação verde e amarela conquistou 11 ouros, cinco pratas e cinco bronzes.

Brilho no judô

O Brasil conquistou cinco medalhas no judô, modalidade que, tradicionalmente, o país vai bem. Clarice Ribeiro (-48kg), Rafaela Cavalcanti (-52kg), Bruno Nóbrega (-66kg) e Bianca Reis (-57kg) foram campeões e confirmaram vaga para os Jogos Pan-Americanos adulto em 2027, que será em Lima, no Peru.

Estou aqui a 200 por hora. Confesso que eu vim com expectativas muito boas e quero cumprir essa escadinha. Estava em Rosário, nos jogos de 2022, estou aqui, vou agora pra Lima, e espero estar em Los Angeles [Olimpíadas-2028]. É o sonho, então, realmente eu estou radiante Bianca Reis

Lucas Takaki (-60kg), por sua vez, ficou com um dos bronzes do peso ligeiro masculino.

Chuva de medalha natação

A natação brasileira garantiu nada menos que nove medalhas, com cinco ouros, três pratas e um bronze.

No revezamento 4x100 livre, tanto o time masculino quanto o feminino foram ouro. Gustavo Saldo e Gabriel Moura fizeram dobradinha no 200m borboleta.

Stephan Steverink levou o ouro no 400m estilo livre, enquanto Leonardo Alcântara ficou com o bronze. Ana Julia Amaral foi campeã no 200m borboleta e Letícia Romão ficou com a prata no 400m livre. Guilherme Camossato levou a prata no 100m peito.

Mais três no remo

O dia do Time Brasil começou com pódios no remo. Daniel Passold e João Ferreira venceram a disputa no Double Skiff. Kayki Siqueira e Miguel Marques conquistaram o bronze no Dois Sem.

Fechando o dia primeiro dia de finais da modalidade, a equipe do Oito Com masculino conquistou a prata.

Foi incrível, a gente estava muito concentrado, iniciou a prova muito bem, muito relaxados. Passamos os primeiros mil metros e estávamos muito bem, estávamos na frente, então eu falei com ele: 'vambora, vem mais 20 remadas, mais 30 remadas'. No final, a gente seguiu bem, se manteve na primeira posição e chegou em primeiro João Ferreira

Do mountain bike à esgrima

Luiza Cocuzzi levou o ouro no cross-country femenino e Eiki Yamauchi levou o bronze. Na esgrima, Marcus Pinto ficou com o bronze no sabre masculino. No tiro, Caio de Almeida ficou com a prata na pistola 10m ar masculino.

Finais no skate

Filipe Mota e Matheus Mendes estão na final do skate street. Maria Lucia e Daniela Vitória também vão disputar medalha, mas no feminino.