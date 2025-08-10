Palmeiras x Ceará: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão
O Palmeiras recebe o Ceará hoje, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? Globo (TV aberta para SP, CE, PR, GO, MS, MT, AL, PE, PI, RN e PA) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.
O Palmeiras tenta se aproximar dos primeiros colocados. O Alviverde viu a sequência de três triunfos ser quebrada após o empate com o Vitória em 2 a 2, no Barradão.
Alviverde precisa virar a chave após a queda na Copa do Brasil. Após perder por 1 a 0 na Neo Química Arena, o time de Abel Ferreira também foi superado pelo Corinthians em pleno Allianz Parque, sendo derrotado por 2 a 0.
O Ceará vem de um bom empate na rodada passada. O Vozão recebeu o líder Flamengo e ficou no 1 a 1.
Palmeiras x Ceará -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 10 de agosto, às 16h (de Brasília)
- Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
- Transmissão: Globo (TV aberta para SP, CE, PR, GO, MS, MT, AL, PE, PI, RN e PA) e Premiere (pay-per-view)