Topo

Esporte

Palmeiras x Ceará: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

10/08/2025 05h30

O Palmeiras recebe o Ceará hoje, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? Globo (TV aberta para SP, CE, PR, GO, MS, MT, AL, PE, PI, RN e PA) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Palmeiras tenta se aproximar dos primeiros colocados. O Alviverde viu a sequência de três triunfos ser quebrada após o empate com o Vitória em 2 a 2, no Barradão.

Relacionadas

Leila defende Abel, pede paciência e rebate críticas: 'Quem decide sou eu'

Xingamentos afetam renovação de Abel com Palmeiras? Colunistas debatem

Situação e oposição do Palmeiras se unem e querem que Leila cobre Abel

Alviverde precisa virar a chave após a queda na Copa do Brasil. Após perder por 1 a 0 na Neo Química Arena, o time de Abel Ferreira também foi superado pelo Corinthians em pleno Allianz Parque, sendo derrotado por 2 a 0.

O Ceará vem de um bom empate na rodada passada. O Vozão recebeu o líder Flamengo e ficou no 1 a 1.

Palmeiras x Ceará -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 10 de agosto, às 16h (de Brasília)
  • Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
  • Transmissão: Globo (TV aberta para SP, CE, PR, GO, MS, MT, AL, PE, PI, RN e PA) e Premiere (pay-per-view)

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Pantoja não descarta superluta contra Merab, mas questiona: "Preciso subir?"

Léo Ortiz celebra fase artilheira da zaga do Flamengo

Ausência de Carrillo abre espaço para Bidon retomar titularidade no Corinthians

Grêmio enfrenta o lanterna Sport em busca da 2ª vitória seguida em casa no Brasileirão

Corinthians pode ter chapa única em eleição após cassação de Augusto Melo

Cruzeiro x Santos: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Crespo transforma impensável em possível e faz São Paulo voltar a sonhar

Abel e Leila pedem apoio, mas terão Allianz esvaziado após crise e queda

Palmeiras x Ceará: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Rio/Niterói vai viajar em campanha por Pan-2031 antes de visita da Panam

Vasco x Atlético-MG: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão