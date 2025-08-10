Palmeiras sofre com torcida, críticas e atentado, mas vence Ceará de virada
O Palmeiras venceu o Ceará de virada por 2 a 1 na tarde deste domingo, no Allianz Parque, pela 19ª rodada do Brasileirão, em um dia de extremos: o clube sofreu um atentado pela madrugada no CT, a torcida se dividiu entre críticas e vaias e só se viu unanimidade em um apoio tímido após o segundo gol.
Os gols do Verdão foram marcados por Flaco López, cobrando pênalti, e Vitor Roque. Lourenço fez para o Ceará em chutaço de fora da área.
O time de Abel Ferreira teve muita dificuldade para criar chances e começou atrás no placar. O Palmeiras só foi acordar após ter um pênalti a seu favor para empatar com Flaco — que iniciou a jogada da virada minutos depois.
Com o resultado, o Palmeiras foi a 36 pontos e segue em terceiro lugar na perseguição ao líder Flamengo — que tem 40 e um jogo a mais. Já o Ceará parou nos 22 pontos na 13ª colocação.
O time de Abel Ferreira volta a campo na quinta-feira, quando enfrenta o Universitário (PER), pelas oitavas de final da Libertadores. Já o Ceará tem a semana livre e recebe o Bragantino no sábado, pelo Brasileirão.
Tarde de protestos versus vaias
Logo na entrada do Allianz já era possível notar o tom que teria o jogo: faixas exibiam protestos e xingamentos contra Leila Pereira, Alexandre Barros, Abel Ferreira. Outra mostrava palavrões e ameaças: "acabou a paz". Na madrugada de ontem, o CT do time foi alvo de um atentado com rojões atirados por cima do portão da frente.
Dentro do estádio, porém, quando tais críticas e xingamentos foram gritados pela organizada, a vaia do restante do estádio tornou tudo quase inaudível. Mas seria a única manifestação do 'torcedor comum' durante a maior parte do jogo.
A fase recente e o frio de 15ºC deixaram as arquibancadas do Allianz muito mais vazias do que de costume, foram 27 mil presentes. O estádio não jogou com o time, que também não fez muito para conseguir animar o torcedor presente na primeira hora. O estádio só foi acordar aos 25 do segundo tempo, impulsionado pelo virada em campo com gol de Vitor Roque. Ao fim, as vaias tornaram-se aplausos com mais uma vitória.
Lances Importantes
1x0. Aos cinco minutos do segundo tempo, Lourenço ficou com sobra de cruzamento pela direita, ajeitou o corpo e acertou um chutaço cruzado de longe para abrir o placar para o Ceará.
Perdeu! Aos 10, contra-ataque rápido do Ceará, Galeano avançou pelo centro e colocou Pedro Raul em boas condições para finalizar. O atacante bateu um tanto mascado e facilitou a defesa de Weverton.
Por cima! Logo na sequência, o Vozão jogou o escanteio na área e, após desvio na primeira trave, a bola chegou na medida para Pedro Raul subir de cabeça, mas o camisa 9 jogou por cima do gol.
1x1. Aos 18, o Palmeiras entrava na área quando a bola desviou na mão de William Machado. O VAR recomentou a revisão e o árbitro confirmou pênalti. Flaco López foi para a cobrança e converteu.
2x1. Virada! Aos 24, Flaco López acha bom passe para a ultrapassagem de Maurício pela direita. O meia cruzou rasteiro e encontrou um desmarcado Vitor Roque, que mandou para as redes sem chances para o goleiro.
Anulado. Aos 35, Aylon foi lançado nas costas da marcação e bateu firme para vencer Weverton, mas o VAR flagrou impedimento do atacante e anulou o lance.
Ficha Técnica
Palmeiras 2 x 1 Ceará
Campeonato Brasileiro - 19ª rodada
Data: 10/08/2025 (domingo)
Horário: 16h (de Brasília)
Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP
Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)
VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)
Amarelos: Richardson, Richard e Matheus Bahia; Aníbal
Gols: Lourenço (5'/2ºT); Flaco López (19'/2ºT) e Vitor Roque (24'/2ºT)
Público: 27.358
Renda: R$ 2.109.669,20
Palmeiras: Weverton; Giay, Micael, Gómez e Piquerez; Aníbal (Emi Martínez), Lucas Evangelista e Maurício (Khellven); Sosa (Flaco López), Facundo Torres (Felipe Anderson) e Vitor Roque (Allan). Técnico: Abel Ferreira
Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza (Rafael Ramos), Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia (Guilherme); Richarson (Aylon), Dieguinho e Lourenço (Nicolas); Galeano, Lucas Mugni (Fernando Sobral) e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé