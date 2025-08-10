Palmeiras vira sobre o Ceará com gol de Vitor Roque e renova fôlego no Brasileiro
O Palmeiras está com fôlego renovado no Campeonato Brasileiro. Neste frio domingo de Dia dos Pais na capital paulista, o Verdão contou o apoio de pouco mais de 27 mil torcedores para vencer o Ceará de virada, por 2 a 1, com gols de Flaco López e Vitor Roque. Lourenço descontou para os visitantes.
Com o resultado, o time alviverde ameniza a crise que rondava o clube por conta da eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil e mantém a distância para o Flamengo, líder do Brasileirão. Terceiro colocado, o Palestra soma 36 pontos, quatro a menos que o Rubro-Negro. O Ceará, por sua vez, cai para 12ª posição, com 22.
O Palmeiras tem mais um jogo decisivo pela frente. Nesta quinta-feira, a equipe de Abel Ferreira visita o Universitario, do Peru, pela ida das oitavas de final da Libertadores. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília) no Estádio Monumental U, no distrito de Ate.
Já o Ceará tem semana livre para descansar e se preparar para o próximo compromisso. O Vozão volta a campo no sábado, diante do Red Bull Bragantino, na Arena Castelão, pela 20ª rodada do Brasileirão. O embate está agendado para as 16h.
O jogo
Tal qual o clima na capital paulista, o primeiro tempo do jogo foi frio. O Palmeiras dominou as ações, mas não conseguiu chegar ao ataque de forma efetiva. Lucas Evangelista parou em defesa de Bruno Ferreira em chute de longe, aos quatro minutos. Aos 11, o goleiro do Ceará defendeu um cabeceio de Sosa.
O Vozão se limitou a defender e buscar incomodar o Verdão em contragolpes, mas em raros momentos encontrou algumas escapadas. Os donos da casa, por sua vez, não acharam espaços para infiltrar na defesa adversária e desceram para os vestiários sob vaias da torcida.
Segundo tempo
O Ceará voltou ligado do intervalo e abriu o placar aos cinco minutos da etapa final. Lourenço recebeu na entrada da área e soltou um petardo no ângulo de Weverton, sem chances para o goleiro alviverde.
O Palmeiras se lançou ao ataque e conseguiu descolar um pênalti aos 18 minutos, quando Flaco López dominou na área e viu a bola resvalar na mão de Willian Machado, dentro da área. O árbitro reviu o lance no VAR e decidiu dar a penalidade. Flaco López cobrou com firmeza, no alto, e deixou tudo igual.
O Verdão conseguiu a virada poucos minutos depois. Aos 23, Mauricio disparou pela ponta direita e cruzou rasteiro na área para Vitor Roque, que chegou chutando e colocou os donos da casa em vantagem. O Ceará chegou e empatar aos 36, mas o tento foi anulado por impedimento.
FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS 2 X 1 CEARÁ
Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
Data: 10 de agosto de 2025 (domingo)
Hora: às 16 horas (de Brasília)
Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Andrey Luiz de Freitas (PR)
VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)
Cartões amarelos: Richardson e Matheus Bahia (Ceará); Anibal Moreno (Palmeiras)
Cartões vermelhos: Nenhum
Público: 27.358 torcedores
Renda: R$ 2.109.669,20
GOLS: Lourenço, aos 5? do 2ºT (Ceará); Flaco López, aos 21? do 2ºT (Palmeiras); Vitor Roque, aos 23? do 2ºT (Palmeiras)
PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno (Emiliano Martínez), Lucas Evangelista e Mauricio (Khellven); Facundo Torres (Felipe Anderson), Ramón Sosa (Flaco López) e Vitor Roque (Allan).
Técnico: Abel Ferreira
CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza (Rafael Ramos), Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia (Guilherme); Diego, Richardson (Aylon), Lourenço (Fernando Sobral) e Lucas Mugni (Nicolas); Galeano e Pedro Raul.
Técnico: Léo Condé