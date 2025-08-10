Fla vence Palmeiras em jogão de 5 gols e sai na frente no Brasileirão feminino

O Flamengo bateu o Palmeiras por 3 a 2 neste domingo, pela partida de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro feminino, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Os gols da vitória rubro-negra foram marcados por Djeni, duas vezes, e Jucinara. Já Tainá Maranhão fez ambos do Alviverde.

Com o resultado, o Fla sai na frente por uma vaga na semifinal da competição. As palestrinas precisam vencer o segundo jogo por dois gols de diferença para classificarem, enquanto a equipe carioca tem a vantagem do empate.

O jogo de volta será disputado no próximo domingo, às 10h30 (de Brasília), na Arena Barueri.

Essa ainda foi a primeira vitória da história da equipe carioca sobre o Verdão na modalidade.

O Palmeiras volta a campo nesta quinta-feira, às 19 horas, quando recebe o Santos, pela 6ª rodada do Campeonato Paulista feminino, na Arena Barueri. O próximo jogo do Flamengo é justamente a partida de volta contra o Palmeiras, pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro.

Fim de jogo. Flamengo 3×2 Palmeiras#FLAxPAL ? Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) August 10, 2025

Como foi o jogo

O Flamengo abriu o placar na reta final do primeiro tempo. Após jogada pela ponta direita, Cristiane recebeu dentro da área e fez o pivô para Djeni. A volante bateu de primeira e mandou a bola no cantinho, sem chances para a goleira, aos 36 minutos.

Ainda antes do intervalo, em cobrança de falta do lado direito, Jucinara acertou um lindo chute e marcou um golaço para ampliar a vantagem do Rubro-negro, aos 47 minutos.

No segundo tempo, após boa jogada pela ponta direita, Soll foi até a linha de fundo e cruzou. A bola passou por Amanda Gutierrez e sobrou para Tainá Maranhão, livre, empurrar para o fundo do gol e diminuir para o Palmeiras, aos 11 minutos.

Aos 20, em rápido contra-ataque, Tainá Maranhão recebeu belo lançamento de Brena, invadiu a área e tocou na saída da goleira, para marcar o segundo dela e empatar o jogo.

O Flamengo marcou o gol da vitória aos 32 minutos. Após cruzamento, Laysa escorou de cabeça para o meio da área e Djeni apareceu para recolocar o Flamengo em vantagem no placar.