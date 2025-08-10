Palmeiras mira igualar sequência de vitórias como mandante pelo Brasileirão alcançada em 2024

O Palmeiras está perto de igualar uma sequência de vitórias como mandante pelo Campeonato Brasileiro atingida pela última vez em 2024. A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira possui duas vitórias consecutivas em seus domínios nesta edição de Brasileirão e está a um triunfo de chegar a três.

A última vez que essa marca havia sido alcançada foi entre agosto e setembro do ano passado. Na ocasião, o Verdão goleou o Cuiabá por 5 a 0, no Brinco de Ouro, em Campinas, pela 24ª rodada. Duas rodadas depois, repetiu o placar elástico diante do Criciúma, no Allianz Parque. Já na 28ª rodada, voltou a vencer em Campinas, superando o Atlético-MG.

Nesta edição do Brasileirão, a equipe derrotou o Atlético-MG por 3 a 2, na 15ª rodada, e, na 17ª, superou o Grêmio por 1 a 0. Desta vez, ambos os confrontos foram disputados no Allianz Parque.

Amanhã é #DiaDePalmeiras! Contamos com o apoio da torcida que canta e vibra.

Buscando igualar a sequência positiva, o Palmeiras enfrenta o Ceará, neste domingo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), no Allianz Parque.

A equipe alviverde busca virar a chave depois da eliminação pelo rival Corinthians na Copa do Brasil. O Verdão é o terceiro colocado no Brasileirão, com 33 pontos conquistados, atrás do líder Flamengo e do vice-líder Cruzeiro, que têm 37 pontos cada um.