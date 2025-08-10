Palmeiras fica otimista por Carlos Miguel, ex-Corinthians; veja detalhes

O Palmeiras segue em busca de reforços para o restante da temporada. A diretoria do clube tem negociações com o Nottingham Forest, da Inglaterra, para a contratação do goleiro Carlos Miguel, ex-Corinthians.

Desde julho de 2024 no clube inglês, Carlos Miguel está disposto a voltar ao Brasil e as conversas com o Palmeiras estão caminhando bem. A informação foi publicada inicialmente pelo UOL e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Na última semana, a mídia inglesa divulgou que o goleiro de 26 anos não está nos planos do treinador Nuno Espírito Santo para a próxima temporada do Nottingham Forest e foi orientado a buscar um novo clube.

Mesmo assim, Carlos Miguel participou de dois amistosos da equipe durante a pré-temporada, saindo do banco de reservas.

Revelado pelas categorias de base do Internacional e com passagem por Santa Cruz e Boa Esporte, Carlos Miguel foi anunciado pelo Corinthians em agosto de 2021. Reserva na maior parte do tempo, o jovem goleiro disputou apenas 25 jogos pelo Timão.

Ano passado, depois da saída de Cássio para o Cruzeiro, Carlos Miguel era o favorito para assumir a titularidade do Corinthians. Mas o goleiro acabou aceitando a proposta do Nottingham Forest e deixou o Timão.

Na Inglaterra, entretanto, Carlos Miguel foi reserva de Matz Sels durante toda a temporada e acabou disputando apenas três partidas, duas pela Copa da Liga Inglesa e uma pela Copa da Inglaterra.