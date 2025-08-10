Palmeiras tem CT vandalizado com elenco dentro: 'Atentado terrorista'

O Palmeiras informou que teve seu centro de treinamento vandalizado nesta madrugada. O elenco alviverde passou a noite concentrado no local, junto de funcionários, e o clube caracterizou o ataque como "atentado terrorista".

O que aconteceu

O Palmeiras divulgou que a Academia de Futebol foi alvo de arremesso de bombas e rojões por um grupo. A vandalização ocorreu por volta das 2h30 (de Brasília).

O clube tem vídeos do ataque e registrará Boletim de Ocorrência. Em nota, o Alviverde afirmou que não se intimidará e que vai "até o fim" para a punição aos responsáveis. O clube está em contato com a Polícia Civil e também lamentou o nível das tensões diante dos protestos após a eliminação na Copa do Brasil para o rival Corinthians.

Jogadores, comissão técnica e colaboradores do clube pernoitaram no local, mas ninguém se feriu. Eles estão em regime de concentração para o jogo de hoje contra o Ceará, no Allianz Parque, às 16h.

O clube classificou o ocorrido como "atentado terrorista" e citou a emboscada da Mancha Verde contra cruzeirenses. O ataque de organizados palmeirenses contra integrantes da Máfia Azul, do Cruzeiro, deixou um morto e cerca de 20 feridos em outubro do ano passado. Ontem, uma faixa de protesto com o escrito "acabou a paz" foi estendida em frente ao Allianz.

Durante a madrugada deste domingo (10), vândalos atacaram covardemente a Academia de Futebol do Palmeiras, colocando em risco a integridade física dos atletas e demais colaboradores do clube que estavam no local em regime de concentração para o jogo contra o Ceará, pelo? pic.twitter.com/9lXIA89Frv -- SE Palmeiras (@Palmeiras) August 10, 2025

Confira a nota do Palmeiras

Durante a madrugada deste domingo (10), vândalos atacaram covardemente a Academia de Futebol do Palmeiras, colocando em risco a integridade física dos atletas e demais colaboradores do clube que estavam no local em regime de concentração para o jogo contra o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro. Por sorte, ninguém se feriu.

Bombas e rojões foram arremessados contra o centro de treinamento do clube, em um atentado terrorista com características similares àquele ocorrido em outubro de 2024, quando marginais já identificados pela polícia assassinaram um torcedor do Cruzeiro na Rodovia Fernão Dias.

O Palmeiras não se intimidará diante dos atos violentos praticados por um grupo de criminosos e irá até o fim para que os responsáveis sejam punidos com o rigor da lei. O clube já está em contato com a Polícia Civil e registrará Boletim de Ocorrência —todas as imagens registradas pelas câmeras de monitoramento da Academia de Futebol serão disponibilizadas aos investigadores.

Não podemos tolerar, muito menos normalizar, que o futebol se transforme em um ambiente cada vez mais tóxico, em que a paz esteja sob risco permanentemente.

Neste sentido, o clube lamenta a conivência de diversos veículos de imprensa que, desde a véspera do último Dérbi, vêm dando publicidade —muitas vezes sem qualquer senso crítico— a ameaças feitas por indivíduos violentos que tentam se impor pelo medo.