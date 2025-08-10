Topo

Onde vai passar Vasco x Atlético-MG pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Coutinho comemora gol marcado pelo Vasco Imagem: MARCELO DE JESUS/ESTADÃO CONTEÚDO
Colaboração para o UOL, em São Paulo

10/08/2025 11h00

Vasco e Atlético-MG duelam na tarde de hoje, às 16h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? Globo (TV aberta para RJ, MG, RS, SC, ES, TO, BA, MA, PB, SE, AC, AP, AM, RO, RR e DF) e Premiere (pay-per-view).

O Vasco vive momento delicado no Brasileiro. O Cruz-Maltino entrou na zona de rebaixamento e vem de derrota por 3 a 2 para o Mirassol na última partida.

A equipe de Fernando Diniz chega embalada pela vitória por 3 a 1 sobre o CSA. O resultado que garantiu a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.

O Atlético-MG também chega motivado após eliminar o Flamengo no mata-mata. Pelo Brasileirão, o Galo derrotou o Red Bull Bragantino por 2 a 1 na rodada anterior.

Vasco x Atlético-MG -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 10 de agosto, às 16h (de Brasília)
  • Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: Globo (TV aberta para RJ, MG, RS, SC, ES, TO, BA, MA, PB, SE, AC, AP, AM, RO, RR e DF) e Premiere (pay-per-view).

