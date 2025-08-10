Onde vai passar Palmeiras x Ceará pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Topo

Palmeiras e Ceará entram em campo hoje, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? Globo (TV aberta para SP, CE, PR, GO, MS, MT, AL, PE, PI, RN e PA) e Premiere (pay-per-view) transmitem a partida ao vivo.

Palmeiras mira aproximação da liderança. Após três vitórias seguidas, o Alviverde empatou por 2 a 2 com o Vitória e viu a sequência ser interrompida.

Donos da casa querem esquecer eliminação. O Palmeiras caiu na Copa do Brasil para o Corinthians, perdendo por 1 a 0 fora e 2 a 0 no Allianz Parque.

Ceará segurou o líder no Castelão. Em casa, o Vozão empatou por 1 a 1 com o Flamengo na última rodada.

Palmeiras x Ceará -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 10 de agosto, às 16h (de Brasília)
  • Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
  • Transmissão: Globo (TV aberta para SP, CE, PR, GO, MS, MT, AL, PE, PI, RN e PA) e Premiere (pay-per-view)

