Onde vai passar Grêmio x Sport pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo
Grêmio e Sport entram em campo hoje, às 20h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.
O Grêmio não vem em bom momento e tem apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, com três derrotas no período. O Tricolor gaúcho vem de revés para o Fluminense por 1 a 0.
Do outro lado, o Sport segue em busca da primeira vitória na competição. Lanterna com apenas seis pontos ganhos, o Leão vem de um empate em 0 a 0 com o Bahia.
Grêmio x Sport -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 10 de agosto, às 20h30 (de Brasília)
- Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
- Transmissão: Premiere (pay-per-view)