Onde vai passar Grêmio x Sport pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Grêmio e Sport entram em campo hoje, às 20h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Grêmio não vem em bom momento e tem apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, com três derrotas no período. O Tricolor gaúcho vem de revés para o Fluminense por 1 a 0.

Do outro lado, o Sport segue em busca da primeira vitória na competição. Lanterna com apenas seis pontos ganhos, o Leão vem de um empate em 0 a 0 com o Bahia.

Grêmio x Sport -- Campeonato Brasileiro