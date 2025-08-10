Onde vai passar Cruzeiro x Santos pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo
Cruzeiro e Santos duelam na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view) transmitem o jogo ao vivo.
Cruzeiro segue de olho na liderança. Vice-líder do Brasileirão, o time mineiro venceu o Botafogo por 2 a 0 na última rodada.
Classificação na Copa do Brasil. No meio de semana, a Raposa bateu o CRB pelo mesmo placar e contou com pênalti defendido por Cássio para avançar às quartas de final.
Santos também vem empolgado. O Peixe deixou a zona de rebaixamento ao vencer o Juventude por 3 a 1, no Morumbis, no último compromisso.
Cruzeiro x Santos -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 10 de agosto, às 18h30 (de Brasília)
- Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
- Transmissão: Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view)