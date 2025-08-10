Nos pênaltis, Crystal Palace vence o Liverpool e conquista a Supercopa da Inglaterra pela primeira vez
O Crystal Palace venceu o Liverpool, neste domingo, e conquistou a Supercopa da Inglaterra, no Estádio de Wembley. Após 2 a 2 no tempo normal, a equipe londrina venceu por 3 a 2 nos pênaltis. Jean-Philippe Mateta e Ismaila Sarr anotaram os gols dos campeões. Hugo Ekitiké e Jeremie Frimpong marcaram para os Reds.
Assim, o Crystal Palace, vencedor da Copa da Inglaterra na temporada passada, levantou o título da Supercopa da Inglaterra pela primeira vez, em sua primeira participação. Por outro lado, o Liverpool, atual campeão Inglês, ficou com o vice-campeonato na competição pela 12ª vez.
O Liverpool volta a campo nesta sexta-feira, às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Bournemouth, em Anfield. O Crystal Palace visita o Chelsea no próximo domingo, às 10 horas, em Stamford Bridge. As duas partidas são válidas pela primeira rodada do Campeonato Inglês.
CRYSTAL PALACE ARE THE 2025 COMMUNITY SHIELD WINNERS ??? pic.twitter.com/dXhwOVGbSZ
? Crystal Palace F.C. (@CPFC) August 10, 2025
Logo aos três minutos de jogo, o Liverpool abriu o placar. Hugo Ekitiké recebeu de Florian Wirtz na entrada da área, puxou para a perna direita e bateu no cantinho, sem chances para o goleiro adversário.
Aos 16, o árbitro anotou pênalti de Virgil Van Dijk em Ismaila Sarr. Jean-Philippe Mateta foi o responsável pela cobrança e empatou o jogo para o Crystal Palace. Logo em seguida, Jeremie Frimpong recebeu de Dominik Szoboszlai na ponta direita e foi até a linha de fundo. O holandês cruzou, mas a bola encobriu o goleiro e morreu no fundo das redes, aos 20 minutos.
Já no segundo tempo, o Crystal Palace roubou a bola no campo de ataque e Adam Wharton encontrou Ismaila Sarr, que invadiu a área, tocou na saída de Alisson e deixou tudo igual no placar mais uma vez.
Na disputa de pênaltis, Mohamed Salah, Alexis Mac Allister e Harvey Elliot perderam suas cobranças. Justin Devenny converteu a penalidade decisiva e garantiu o título para o Crystal Palace, com a vitória por 3 a 2.