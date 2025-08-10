NFL: jogador acerta chute mais longo da história, mas não bate recorde
O kicker Cam Little, do Jacksonville Jaguars, acertou um chute de 70 jardas para marcar um field goal para sua equipe durante o jogo contra o Pittsburgh Steelers, ontem. Entretanto, apesar de ter sido o chute certo mais longo da história da NFL, o recorde não foi contabilizado.
O que aconteceu
O recorde não foi quebrado porque o jogo era de pré-temporada. A NFL leva em conta apenas os dados estatísticos das partidas válidas pela temporada regular.
O chute aconteceu no último lance do segundo quarto. O Jacksonville Jaguars estava na linha de 40 jardas do campo de defesa quando o técnico pediu tempo e mandou Cam Little para o chute.
A bola cruzou o "Y" com sobras. O jogo foi para o intervalo com 14 a 9 a favor dos Steelers no placar. Todos os pontos do Jaguars, até aquela altura, haviam sido marcados por Little. A partida terminou com vitória de Pittsburgh por 31 a 25, na casa do Jacksonville.
Eu e o Logan (Cooke, responsável por segurar a bola para o chute) ficamos tipo: "Queremos chutar". Quando ele me deu a oportunidade, fomos lá dentro, e a adrenalina é uma coisa linda. Não posso mentir, houve provavelmente um pouco de dúvida. Mas assim, a gente tenta muitos field goals longos nos treinos. Tive alguns de mais de 60 jardas, mais de 65 jardas antes. Então eu queria muito entrar lá e ver o que eu faria. Cam Little
O recorde de chute certo mais longo da NFL pertence a Justin Tucker. Em 26 de setembro de 2021, o kicker do Baltimore Ravens acertou um field goal de 66 jardas que deu a vitória à sua equipe por 19 a 17, contra o Detroit Lions, no último segundo.