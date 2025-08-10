Topo

Neymar parabeniza Santos por esforço em vitória sobre o Cruzeiro

10/08/2025 23h52

Neymar usou as suas redes sociais para parabenizar o Santos pela vitória de 2 a 1 sobre o Cruzeiro, neste domingo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia-atacante passou em branco no Mineirão, mas celebrou o resultado.

"Grande vitória. Seguir trabalhando para melhorar a cada dia e ir em busca do nosso objetivo. Parabéns equipe pelo esforço de hoje", escreveu.

Com o êxito, o Alvinegro Praiano foi para a 14ª colocação, com 21 pontos, abrindo cinco em relação ao Vasco, que empatou com o Atlético-MG e abre a zona do rebaixamento.

O Santos volta a campo no próximo domingo, às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Vasco no Morumbis, pela 20ª rodada da Série A.

