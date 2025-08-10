Náutico vence o Londrina e chega a nove jogos de invencibilidade na Série C
O Náutico venceu o Londrina por 2 a 0, neste domingo, pela 16ª rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina (PR). Os gols do triunfo foram marcados por Bruno Mezenga e Marcos Antônio.
Com o resultado positivo, a equipe pernambucana chegou a nove jogos de invencibilidade na competição - seis vitórias e três empates. Além disso, a equipe assumiu a vice-liderança, com 29 pontos. O time paranaense, por sua vez, caiu para a quarta posição, com 26 pontos somados.
Pela 17ª rodada da Série C, o Náutico encara o Anápolis, no próximo domingo. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Estádio dos Aflitos. No mesmo dia, só que às 16h30, o Londrina enfrenta o Brusque, no Estádio Augusto Bauer.
Veja o que aconteceu em Londrina x Náutico
A equipe visitante abriu o placar aos 18 minutos do segundo tempo. Bruno Mezenga aproveitou sobra na entrada da área e finalizou de primeira, encobrindo o goleiro Luiz Daniel.
Já aos 26 minutos, Bruno Mezenga cruzou na medida para Marcos Antônio, que cabeceou para o fundo da rede.